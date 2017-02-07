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玉里禽場加強消毒 暫未發現異常

2017-02-07

〔記者王峻祺、林彥彤／綜合報導〕台北市野鳥學會二日於花蓮縣玉里鎮拾獲死亡幼鵝一隻，經送檢驗出台灣首例H5N6亞型禽流感病毒，花蓮縣動植物防疫所立即啟動緊急應變措施。由於該病毒在日、韓造成養禽產業重創，因此養禽場業者十分憂心，希望相關單位加強重視，防止疫情發生。

花蓮縣動植物防疫所所長黃詩伊表示，獲報後立即前往拾獲點周邊養禽場訪視，同時消毒及採樣送檢，目前周圍半徑一公里內的兩處養鴨場暫時均無異常，昨並派遣消毒車加強區域消毒，持續進行疫情訪視。

她強調，將全面進行玉里地區養禽場疫情調查及檢體採樣送檢，防範疫情發生及傳播，並呼籲養禽業者，若發現家禽有異常或不明原因死亡及飲水、攝食、產蛋率異常下降的情形，應立即通知在地公所及防疫所前往採樣監測，避免疫情擴散。

鴨農拉起圍網 防野鳥進入

花蓮玉里鎮三民養殖區養殖業者林志彥說，將配合防疫所進行場域消毒，並提醒鴨農在養殖區、飼料區等處拉起圍網，避免野鳥進入相互感染；若在養殖區附近看見野生禽類，就要立即進行驅趕，避免疫情感染。

他強調，當鴨農獲知玉里發現台灣首例H5N6亞型禽流感病毒，也覺得相當納悶，畢竟附近都是養鴨業者，卻在馬路邊發現「死亡幼鵝」，除希望相關單位加強重視，所有業者也會以最高規格的消毒及檢測規定，防止疫情發生。

附近都養鴨 死鵝來源待查

防檢局長黃㯖昌指出，目前我國還不能說有疫情，僅能說是檢出病毒。這罕見的病毒是從一隻三、四週的幼鵝身上檢出，由於發現處周圍半徑一公里內皆無養鵝場，因此高度懷疑是鄰近私人家庭飼養的幼鵝。此案例也成為國際爆發H5N6案例中，首例非從禽場或野鳥中發現，詳細幼鵝來源尚在調查中。

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  • 花蓮防疫人員昨日前往拾獲死亡幼鵝處周邊養禽場訪視，進行消毒及採樣送檢。 （花蓮縣動植物防疫所提供）

    花蓮防疫人員昨日前往拾獲死亡幼鵝處周邊養禽場訪視，進行消毒及採樣送檢。 （花蓮縣動植物防疫所提供）

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