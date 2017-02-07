中國H5N6禽傳人 致死率7成
〔記者林惠琴／台北報導〕國內爆發首例禽鳥檢體檢出H5N6高病原性禽流感，日、韓均已有相關疫情，中國更是累計有十六例禽傳人個案，甚至造成十一人死亡。H5N6禽傳人的能力較弱，但一旦罹病，致死率上看七成，因此將加強監測與追蹤禽場、屠宰場工作人員等健康情況。
國內曾有1例H6N1、5例H7N9
目前由禽鳥傳染給人類的新型Ａ型流感病毒，包含H5N1、H5N6、H6N1、H7N2、H7N3、H7N7、H7N9、H9N2、H10N7、H10N8；其中，台灣曾發生病例的有H6N1、H7N9，前者為一例輕症，受到本土禽鳥感染所致，後者則為五例重症，其中一例死亡，而這些案例全都是來自中國的境外移入。
疾管署副署長羅一鈞表示，目前全球H5N6禽傳人個案只發生在中國，自二○一四年迄今，已有十六例H5N6流感病例，統計有十一例死亡，致死率可達七成，逾八成具禽類或活禽市場暴露史。
H5N6禽傳人能力弱 但致命率高
羅一鈞指出，H5N6屬於我國第五類法定傳染病「新型Ａ型流感」的一種，相較於H7N9流感在中國累計已超過一千例人類個案、致死率約四成，H5N6禽傳人的能力較弱，但一旦罹病，致死率上看七成，對於生命威脅高；兩者初期均為類流感症狀，隨著病程發展，可能引發多重器官衰竭等情況。
死鵝附近3公里人禽列入監測
羅一鈞強調，與農委會有跨部會協調會議共同防疫，並已針對撿到檢出H5N6死鵝附近三公里共十二家禽場、一家屠宰場工作人員，及野鳥學會接觸者列入健康監測對象，持續追蹤有無類流感症狀，預計將監測至二月十二日。
赴中旅遊勿接觸禽鳥、勤洗手
目前我國疾管署針對人類新型Ａ型流感旅遊疫情建議為中國江蘇省、浙江省、安徽省、廣東省、福建省、貴州省、上海市、湖北省、湖南省、河南省、江西省、山東省、廣西壯族自治區、四川省、河北省、北京市、天津市、遼寧省與雲南省是第二級「警示」，其他省市（不含港澳）為第一級「注意」。
羅一鈞提醒，民眾勿走私與接觸禽鳥，尤其不要撿拾禽鳥屍體，食用雞、鴨、鵝與蛋類要熟食，處理禽肉或蛋須清洗乾淨，並落實洗手等個人衛生措施；禽場相關工作人員若出現類流感症狀，應戴上口罩、儘速就醫。
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標題：中國H5N6禽傳人 致死率7成
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