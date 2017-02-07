一場醜態百出的黨主席選舉

2017-02-07

記者林良昇／特稿

一間看不出要如何再起的百年老店，女老闆還想繼續堅持幹下去，四個男人則虎視眈眈，戰火從農曆年前燒到年後，雖然團結是最好的潤滑劑，打高空呼「團結」離不了口，直到燒出一個大洞，要強調團結再也強調不來，演技做得很足，真誠倒是零分。

這場五強爭霸的黨主席選舉，與其說是白熱化，倒不如說是醜態百出；「人頭黨員」傳言甚囂塵上，而在新徵黨員截止日前爆量的新徵黨員數，早已證明一切，無須贅述，不論是否有最近爆出的黑幫集體入黨事件。

值得注意的是，數百名黑幫成員集體入黨，竟然聯絡地址、介紹人都一樣，其粗糙程度讓人瞠目結舌，歸納總結，這一切「習慣成自然」才是黑幫集體入黨事件真正嚴重的事。

眾所周知的是，國民黨內的選舉是比財力、比山頭，兩百元的入黨費誰都繳得起，誰多誰少而已，說難聽一點，這是被默許的變相收買行為；有些人也許會問，這場選舉這麼激烈，怎麼有人敢這麼做？但，抬頭看看那些舊勢力，只能說「意外嗎？」

如果是這麼的理所當然，依循既往邏輯下，那位民代競選幹部的作為是一點也不奇怪，因為，這是行之有年的集體運作，而非一時半刻自主發想，根深柢固的傳統文化，誰改得了？

不過，國民黨仍應給個交代，否則，這場百家爭鳴，看似絢爛繽紛選舉結束後，留下的紀念句只會是：「改革只是誑語，拳頭才是硬道理」。