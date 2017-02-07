想靠黑勢力再起 如飲鴆止渴

2017-02-07

記者姚岳宏／特稿

台灣曾被稱為「黑金」國家，還被拍成電影，就是因為政治人物與黑道間盤根錯節，剪不斷理還亂的關係，民眾為此深惡痛絕，二次政黨輪替後，這部分是應好好梳理一番了。

這次國民黨主席選舉激烈，各陣營積極拉新黨員入黨，竟傳出有「殺警案」主嫌萬少丞等人在列，而當初萬少丞參與的「中山聯盟」其他成員，是否也有人入黨，值得關注。由於黑幫經常利用告別式及各種場合展現「動員實力」，會出現「人頭黨員」也不足為奇。

以前國民黨政府為鞏固政權，找了許多地方聞人當作選舉時的「樁腳」，美其名是扶持本土政治人物，其實裡面摻雜不少黑道勢力，而這些人為求「漂白」，也甘於為當權者所用。

這些地方角頭當選民代或地方首長，卻沒真的漂白，選舉需要大量金錢，反而利用其身分透過圍標、盜採砂石等，大肆搜刮民脂民膏；這些事情主政者不是不知，但為政權延續，因此睜一隻眼、閉一隻眼，默許弊病延續。

事實上，黑幫需要利益才能生存，近來有黑幫竟與對岸政權唱和、靠攏，在台灣動員人馬，滋擾來台香港民主人士，製造社會紛爭。

黑幫份子「因利而聚」，也會「因利而散」，國民黨如要再起，就不能靠這些黑幫人頭黨員飲鴆止渴。