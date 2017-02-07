黨魁選舉 ３％連署門檻不變

2017-02-07

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉五強競逐，國民黨中央昨舉行擬參選人座談會第一次會議，會議達成五點共識，對於爭議最大的合格黨員三％連署門檻放寬問題，僅同意在八月份全代會時修正，但並未廢除。

至於黨中央規劃，到達三％門檻即停止查核的放寬性措施，會中並無結論，留待下次會議討論。

這場會議由國民黨秘書長莫天虎主持，除參選人韓國瑜親自出席，洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢等四人都派代表與會；韓國瑜受訪表示，黨主席選舉要「過三關」，「比去美國修個博士還要貴」，門檻應該放寬，開大門走大路。

國民黨文傳會副主委胡文琦會後轉述，五組擬參選人授權代表共同達成五點共識；關於合格黨員三％連署門檻問題，將於今年八月全國黨代表大會上修正，朝廢除方向討論。但由於連署門檻相關規定寫在黨章中，在本次黨主席選舉不可能廢除。

其餘的四點共識則為：連署書表格將提早於二月十三日提供，並公布於網路；黨中央將定期公布海外黨員人數，並提供當地聯絡人地址，海外黨員若以包裹方式將選票寄回中央黨部將視為無效；中央黨部將整理各個地方黨部所辦活動，提供給五組擬參選人的窗口，讓其經營地方；此次選舉應辦理網路及電視政見發表會。