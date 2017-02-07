黨員暴增 郝龍斌：操作人頭形同作弊

2017-02-07

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉越發激烈，更傳出有黑幫成員集體申請入黨，全面引爆「人頭黨員」爭議。國民黨主席參選人、副主席郝龍斌昨表示，若有人操作人頭黨員意圖影響黨主席選情，形同是「作弊選舉」，若靠作弊當選的黨主席不具備黨意，更不可能具備民意。

敗壞選風 重傷黨的形象

國民黨主席選舉五強爭霸，「人頭黨員」問題也甚囂塵上，參選人之一、前副總統吳敦義就曾質疑黨中央拉人頭黨員入黨，暗示不公，黨中央則澄清絕無此事；另一參選人、前副主席詹啟賢先前則稱，所謂「人頭黨員」都要準備，他臨時投入選戰，不會有這問題。

人頭黨員問題不但從春節前吵到年後，近期更傳出，國民黨北市黨部新徵黨員申請中三百餘人有黑幫背景，其中更包含「殺警案」主嫌萬少丞，其介紹人都是某民代的競選幹部，且連絡住址都一樣，明顯是「人頭黨員」；黨中央證實有此事，聲稱將進行嚴審。

黨主席參選人韓國瑜則痛批，再去搞偷偷摸摸拉黨員，不是正統招數，「現在是什麼時代」，「人頭黨員」非常脆弱且無用，獲得老百姓和黨員認同才是最重要。

韓國瑜：偷偷摸摸 非正統

郝龍斌表示，黑幫入黨之事已讓此次黨主席選舉蒙上陰影，若真的有人意圖操作「人頭黨員」影響選情，不但敗壞選風，更重重傷害了國民黨形象，形同是「作弊選舉」，靠作弊當選的黨主席不但不具備黨意，更不可能具備民意，如何能帶領國民黨？

郝龍斌指出，去年一整年新徵加回復黨籍黨員共一萬六千七百餘名，已經較前年增加六十三％，而今年至一月廿日才短短廿天，包括尚在審核中的新申請入黨的黨員高達七萬人，較去年成長近六百四十五％，「是異常或正常？」

郝龍斌說，以連續三次黨主席選舉權人數（二○一三年、二○一五年及二○一六年），大約是卅四萬至卅八萬人，假設有七萬新徵加上三萬回復，這十萬黨員幾乎就佔了卅％的選舉權人數，對於黨主席的選情，絕對是關鍵性的影響；各縣市黨部一定要一一如實查核，黨員也要唾棄不正當的行為。