都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名

2017-02-06

共軍新型驅逐艦服役

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍在農曆春節前夕為一艘七千噸級的052D型飛彈驅逐艦舉行入列命名儀式，尷尬的是，這艘新型軍艦命名為「西寧」，與我國海軍現役的拉法葉級軍艦「西寧」艦同名，由於共軍主力作戰軍艦近年都要參與「跨海區」及「遠海作戰」訓練，並且會有繞台航行演訓的規劃，未來不排除出現兩岸「西寧」艦在海上遭遇的特殊景象。

根據中國軍媒報導指出，解放軍西寧軍艦舷號117，是中國自行研產的新型飛彈驅逐艦，艦上配備多種新式武器，具有良好的匿蹤性能，目前已編入共軍北海艦隊。

與我軍拉法葉艦同名

我軍方官員表示，共軍新艦「西寧」艦是共軍第二代的西寧艦，第一代以「西寧」為名軍艦，舷號為108，是共軍第一代國產的飛彈驅逐艦，於一九八○年起服役、二○一三年除役；舷號117的西寧艦為第二代，噸位達到七千噸，配備改良型的「中華神盾」相列雷達系統，為共軍最新型的主力軍艦。

官員說，共軍新一代西寧艦雖然是編在北海艦隊，但按照共軍近年演訓模式來看，北海、東海及南海艦隊的主力軍艦，都要進行跨海區及遠海作戰訓練任務，也就是說，即便是北海艦隊的艦隻，也有可能會經台灣海峽南下到南海，或是到西太平洋出任務，再繞台航行演訓。

他指出，拉法葉級軍艦在台服役已有廿多年的歷史，我國的西寧軍艦，舷號為1203，隸屬於海軍一二四艦隊，母港基地在左營，「兩岸西寧軍艦未來在海上遭遇的可能性，是無法排除的」。

未來恐台海尷尬遭遇

熟悉海軍艦艇的資深人士說，兩岸軍艦過去極少在海上遭遇，因為各有各的航道，但近年來共軍軍艦在台海周邊海域跑來跑去，未來無論在南海或台海周邊，雙方海上遭遇的機率會變高；若是發生海上遭遇時，會依據國際慣例規定，避免有碰撞情形發生。

對於兩岸軍艦撞名，我軍方官員昨晚指出，兩岸軍艦以同一名稱命名的情形，的確會造成困擾，我國是依據軍艦船舶命名規則對各型軍艦加以命名，一般而言，一級艦（主戰軍艦）是用地方名稱或是歷史名將名字來命名，巡邏艦則是用山岳的名稱來命名，三級艦則是用江河的名稱來命名。