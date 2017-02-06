仍有「留校察看」名單 下一波內閣調整 520前後

2017-02-06

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院公布內閣局部改組後，新舊首長後天交接，雖然行政院長林全前天受訪時表示不會有第二波內閣調整，但據了解，有首長這一波雖未被撤換，實際上卻是被「留校察看」，五二○總統就職週年前後是重要觀察時間點。府院人士指出，如相關部會首長屆時交不出成績單，仍有可能調整。

相關人士表示，雖然此次內閣調整農委會、衛福部、勞動部、科技部等四部會首長，但若加上之前請辭的金管會前主委丁克華與前副主委桂先農、轉任證交所董事長的前政務委員施俊吉、調任國安會諮詢委員的前行政院發言人童振源，林全內閣上任八個半月已有八人異動，調整幅度並不算小；若內閣不到一年就大幅改組，恐給民眾不穩定的觀感。

剩餘「老藍男」是焦點

黨內人士說，林全內閣遭批為「老藍男」，這波內閣改組，已經把馬政府前副首長林奏延與郭芳煜換下來，改由陳時中與林美珠出掌衛福部與勞動部，而陳與林兩人向來與綠營的關係深厚，內閣「老藍男」已逐步汰換；至於未遭撤換的「老藍男」，則是被列在「觀察名單」。

府院人士強調，蔡總統執政將滿一週年，民眾勢必會要求蔡政府拿出成績單，府院也會看各部會的表現，但五二○正值立法院會期中，屆時是會期結束後或就職週年前後再調整一次內閣，要視當時的氛圍才能決定。

對於財經內閣未調整，他表示，雖然本土社團對國發會主委陳添枝很有意見，但陳上任後，在國外攬才專法、亞洲．矽谷、公共建設盤點等政策，展現態度積極；而今年將啟動所得稅稅改工程、「電業法」修正也才三讀通過，都需要財政部長許虞哲與經濟部長李世光持續協助。

民進黨立委黃偉哲指出，新閣員將面對美豬與日本食品進口等問題，絕不是太平官，而是處在逆境中的「戰鬥內閣」。