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提振經濟 今年第一要務

2017-02-06

〔記者林良昇／台北報導〕總統蔡英文昨出席海基會舉辦的台商春節聯誼活動，她在致詞時表示，政府已把提振台灣經濟列為今年最重要的任務，近來推動系列改革的最終目的是為了經濟的永續發展，政府將採取積極性的財政改革，全面擴大基礎建設投資。

蔡總統表示，在經濟面，「五＋二」產業創新計畫已陸續啟動，也完成了電業法的修法，為綠能產業發展建構了健全的市場環境，為支持產業創新，也會持續檢討改進法規的不足。

下月提涵蓋綠能等基建計畫

蔡總統強調，推動改革的最終目的，是為了經濟的永續發展，奠定良好的環境，也是打造國家長期競爭力的必要手段。政府會持續進行各項改革，包括提升外籍移工勞動權益、提高基本工資、落實勞工週休二日、積極推動年金制度改革。

蔡總統認為，去年五二○至今，台灣總體經濟雖漸回溫，但力道仍有不足，政府已把提振台灣經濟列為今年最重要任務，除加速推動經濟結構轉型，也會採積極性財政政策，全面擴大基礎建設投資。行政院三月將提出涵蓋綠能建設、水環境建設、數位建設和軌道建設等的前瞻基礎建設計畫，落實以公共建設投資提振國內經濟的重要一步。

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  • 蔡英文總統。（記者簡榮豐攝）

    蔡英文總統。（記者簡榮豐攝）

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