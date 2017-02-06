台商轉述蔡總統談話 下半年宣示兩岸新政策

2017-02-06

蔡出席春節聯誼活動

促中排除政治干擾保障台商權益

〔記者林良昇／台北報導〕海基會昨舉辦台商春節聯誼活動，蔡英文總統致詞時呼籲北京當局，正視解決台商經營上的各種問題及困難，並排除政治干擾，共同保障台商的合法權益，為兩岸的善意互動作出積極、正面的示範。台企聯榮譽會長郭山輝透露，蔡總統在餐會上說，下半年是做「新政策」宣示的好時機，但未明指兩岸新政策內容。

郭山輝表示，他在席間有向蔡總統請教未來兩岸關係發展要如何突破，他看到總統以最高的誠意、最大的努力希望推動兩岸關係發展，但目前可能在政策方面沒辦法突破障礙，有一、兩年挑戰空間。

郭山輝轉述，蔡總統有表達她希望突破目前困境，但可能要等待比較好的時機，而今年下半年可能會是比較好的時機，能做新政策宣示。至於所謂的「新政策」是什麼？郭表示，蔡總統並沒有說明。

不過，蔡總統致詞時指出，今年國際經濟情勢醞釀著變局，面對各種不確定因素，台灣更需要強化應變能力，拓展多元的對外經貿關係，台灣在亞洲必須扮演建設性角色，政府會積極推動新南向政策，強化與東協、南亞和紐澳等國家的合作，展現更靈活、多元的對外貿易政策。

籲台商以台灣做為再出發的起點

蔡總統說，面對近年中國大陸經濟的變局及全球經濟新情勢，她知道許多台商正在重新佈局，並且整合在國內外或兩岸的事業版圖，「我要邀請大家，共同參與台灣經濟轉型升級的世紀工程。」無論是加入國內的擴大投資方案或配合新南向政策，期待一起努力克服困難和瓶頸，「以台灣做為再出發的全新起點，現在就是最好的時間點。」

蔡總統還說，她最近從海基會得知，「台企聯」的台商正在規劃返鄉，投資苗栗三義木雕園區，推動三義觀光和產業的升級，政府非常願意給予回台投資的台商最充分的支持。「我會請相關主管部門，要積極協助，促成這項投資計畫。」

蔡總統也籲北京排除政治干擾，共同保障台商合法權益，為兩岸的善意互動，作出積極、正面的示範。

對於兩岸關係，蔡總統重申，以新思維及做法，共同擘畫兩岸互動新模式才能回應兩岸人民及區域內所有成員，對和平發展的共同期待，也願抱持最大的善意，根據兩岸關係的動態發展和對岸進行誠懇的對話和磋商，體現良性互動、互利雙贏的經貿合作關係。