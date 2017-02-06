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落實本土化 軍艦命名應跳脫傳統思考

2017-02-06

記者羅添斌／特稿

共軍新型飛彈驅逐艦服役，名稱卻與我國「西寧」軍艦撞名，難免令我海軍官兵不自在，未來若是在海上遭遇，更是尷尬。兩岸海軍過去慣以中國城市、山川、歷史名將名稱為新造軍艦命名，自然會造成撞名的困擾，我國軍方應該跳出傳統的命名思考，以本土化、台灣特色的名稱命名，才能避免類似事件再度發生。

軍方過去未能忘懷大中國思想，因此軍艦的命名模式，都是以中國大陸各大城市、重要山川名稱、中國古代歷史名將的姓名，做為各級軍艦的命名依據；解放軍也是同樣的思路，航空母艦以各省省名命名，如「遼寧艦」，作戰主力的飛彈驅逐艦則以各省省會或是重要大城命名，如最新在共軍服役的「西寧艦」，另外，共軍也有以歷史名人命名的艦艇，如鄭和艦。

前總統陳水扁執政時期，認為軍艦命名以大中國情結來思考，不利於台灣軍隊本土化，也會造成兩岸軍事運作的尷尬與困擾，因此由立委在二○○五年提案，在國防委員會中做成決議，要求軍方日後對新造艦艇的命名，「應以台灣本土跟人民有感情連結的名稱為之」，因此日後的各型新艦船舶的命名已與本土連結，例如四艘紀德級軍艦分別命名為「基隆、蘇澳、左營、馬公」，都以台灣各海港城市命名。

軍艦的命名極為重要，因為軍艦官兵是同船共命，也是生命共同體，與台灣是共生共榮，因此軍艦在命名上，都應以具有台灣本土意識，或是具有台灣特色的名稱加以命名，才能與共軍軍艦區隔，軍方過去對軍艦命名的傳統思考應有調整空間，在空軍戰機已經繪有原住民精神圖騰之後，海軍新造軍艦也可朝此方向思考。

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  • 我國海軍主要作戰艦艇以歷史名將的名字來命名。圖為海軍成功級繼光艦與成功艦操演戰術隊形變換。（資料照）

    我國海軍主要作戰艦艇以歷史名將的名字來命名。圖為海軍成功級繼光艦與成功艦操演戰術隊形變換。（資料照）

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