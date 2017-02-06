新派里艦 立委促以海軍英雄命名
2017-02-06
〔記者羅添斌／台北報導〕美國售台兩艘派里級軍艦，海軍在去年已派出接艦團隊赴美接艦，兩艘軍艦預計今年六月底以前返國，對於兩艘軍艦艦名是否仍如先前規劃的「銘傳」、「逢甲」，軍方官員表示，民進黨立委蔡適應提出以海軍英雄或台灣的地名命名的調整建議，國防部目前尚在研議中，還未做最後命名決定。
軍方目前有八艘成功級軍艦，是由美軍派里級軍艦藍圖在台建造，均以歷史名將的名字來命名，分別為「成功、鄭和、繼光、岳飛、子儀、班超、張騫、田單」，新購的兩艘派里級軍艦與成功級軍艦是同型艦，軍方規劃兩艘新艦將以「銘傳」及「逢甲」命名。
不過，蔡適應曾在立院總質詢時，認為兩艘軍艦的命名作業應該要調整，因為「如果沒人解釋的話，還以為是兩所大學」，名稱與海軍也沒有關連。
蔡適應認為，兩艘派里級軍艦應該要以我國海軍英雄命名，或是用台灣的地名命名，他推薦幾個海軍英雄供國防部命名新艦，如海軍首位青天白日勳章得主陳慶堃將軍，以及以戰功獲得國軍戰鬥英雄的梁天价將軍。
推薦陳慶堃、梁天价將軍
國防部長馮世寬當時表示，立委所提的建議很好，「銘傳」與「逢甲」是紀念劉銘傳和丘逢甲，但這兩人非海軍，因此國防部會回去檢討，也會考量立委的建議。
海軍去年派出近三百人赴美接艦，兩艘派里級軍艦預計在今年第二季返抵國門，兩艦返抵國門接續執行戰系裝備維修、回裝作業及測試。規劃二○一八年第二至第三季，執行成軍訓練後，兩艦正式加入海軍作戰序列。
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