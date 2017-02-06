英勇上士撂倒搶犯 海軍將表揚
2017-02-06
〔記者羅添斌／台北報導〕基隆市前晚發生當街搶劫事件，嫌犯被一位海軍士官當場撂倒壓制，這位英勇的士官身分昨天曝光，海軍將公開表揚。
海軍司令部表示，海軍一六八艦隊汾陽軍艦陳翰諹上士。於前晚九時許，休假期間行經基隆市仁二路郵局發現女性民眾遭搶劫，陳翰諹見狀立即上前壓制嫌犯，直至警方到場處理。
海軍司令部表示，海軍於獲報後，司令黃曙光上將即指示各級公開表揚陳翰諹優良事蹟，並辦理獎勵事宜，陳翰諹的英勇表現，不僅充分展現國軍愛民助民的風範，其行為舉止足為官兵表率，亦為海軍忠義軍風之體現。
陳翰諹則在臉書發文表示，他只是恰巧遇到，做了舉手之勞，「維護治安人人有責」。
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