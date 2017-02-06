劉畢莉的專業 連指揮官都聽

2017-02-06

記者羅添斌／專訪

國防部長馮世寬連日來親訪三軍部隊，並與基層士官座談，規劃調整士官人力及待遇結構，軍方目前各司令部層級士官督導長中，唯一一位的女性士官督導長劉畢莉指出：「所有的職務磨練，會化成現在職務的養分。」

劉畢莉現任憲兵指揮部士官督導長，她是憲指部第一位女性士官督導長，也是各軍司令部現役士官督導長中唯一的女性。

劉畢莉在憲兵系統擔任過政戰士、教官、訓練士、副總士官長等職務，由於表現傑出，曾獲國防部八十八年國軍模範女性士官；她在國防語文學校英儲班八十七年班以及憲兵學校士官長正規班十四期，都是以第一名的優異成績畢業，去年也在台北商業大學應用外語系以第一名的成績畢業。

憲兵官員說，劉畢莉工作十分投入，具有專業素養，對憲兵各項事務的建議，底下的人服她，憲兵指揮官也都會聽她的。

劉畢莉說，當年為了一圓父親的夢及解決家中經濟問題，決定報考國防管理學院專業女性士官班第四期。那一年（八十三年）國軍剛推動精進士官制度，記得當時教官說過，國軍以後會像美軍一樣有「總士官長」職務，當時覺得是遙不可及的夢想，沒有想到，二十多年後實現了。

不過，劉畢莉也曾因一時疏忽，被長官Ｋ得很慘。她說，曾經在一次典禮上，她要兼任典禮司儀及會場服務工作，本以為一切安排就序，但卻在長官上台準備開始時，赫然發現典禮最重要、而且是一定要準備的「軍人讀訓」，竟沒有放在講台上，最後雖在緊急時刻遞上講台，但已讓她被長官狠Ｋ一頓。這事情讓她印象深刻，也是讓她日後無論做什麼工作都要再三仔細檢查，確認每一個步驟細節的原因。

劉畢莉說，雖然在服役的過程中，曾有幾度想打退堂鼓、萌生放棄的念頭，但最後仍然堅持下來，並在每一個職務上恪盡本份。

重視「柔性領導」及雙向溝通

身為女性士官，又是士官督導長，劉畢莉說，她特別重視「柔性領導」，平時藉著部隊輔訪及士官兵座談時的雙向溝通，希望每件事情都能說清楚講明白，以避免疑慮而產生怨懟。

對於女性從軍者愈來愈多，劉畢莉表示，女性官兵要了解自己的核心價值及能力，尤其是已婚的女性同仁們，更要有良好的心理建設及應處之道，才能在工作與家庭中找到平衡點，進而在軍旅生涯中開創屬於自己的康莊大道。