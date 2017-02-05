擋川普穆斯林禁令 聯邦法官：全美放行

2017-02-05

〔編譯張沛元／綜合四日外電報導〕美國總統川普日前簽署的禁止七個穆斯林國家公民入境美國的行政命令，三日遭遇迄今最重大法律挑戰，華盛頓州一名聯邦法官簽發暫停執行該行政命令的禁制令，效力遍及全美，意味所有持有合法文件的七國公民將可入境美國，但不確定能維持多久，因為川普已放話要推翻法官的禁制令，四日更痛斥法官裁定「荒謬」。

儘管稍早麻州、維吉尼亞州與紐約州的法官也曾做禁止將抵美的七國公民遣返的裁示，但只有西雅圖的美國聯邦法官羅巴特是簽發暫緩執行穆斯林禁令的禁制令。這是因為聯手提告的華盛頓州與明尼蘇達州檢方所挑戰的不是個案，而是川普行政命令本身；華盛頓州總檢察長佛格森提出的禁制令適用對象，包括停止執行整個攸關旅行禁令與美國難民計畫的內容，並指控川普的穆斯林禁令在多方面傷害重大且仍在持續，推翻該行政命令符合大眾利益。

川普斥荒謬 放話推翻禁制令

川普四日發推文痛罵法官的決定，指稱這名「所謂的」法官的看法很荒謬，將會被推翻。他還說，當一個國家不能因為安全理由決定他人能否入境，會是「大麻煩」。在此之前，白宮發言人史派瑟已批評該禁制令「太誇張」，重申川普的行政命令在於保護國土，並宣佈司法部會儘早採取行動以便繼續執行穆斯林禁令。美國國務院四日表示尊重法院裁定，允許持有有效簽證的伊拉克、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門等七國民眾入境；國務院說，先前約有六萬本簽證因禁令遭撤銷。

佛格森也不甘示弱，表示若有必要，已經準備好一路上訴到聯邦最高法院。包括參議院少數黨（民主黨）領袖舒默等民主黨人，及穆斯林民權組織「美國─伊斯蘭關係協會」，都對羅巴特的禁制令表示歡迎。

美國海關暨邊境保護局（ＣＰＢ）三日晚間已通知美國主要航空公司，原本遭撤銷的簽證將恢復，各家航空公司最快三日晚間便會重新讓七國公民登機赴美；但波斯灣地區的兩大主要航空公司阿提哈德與阿聯航空，仍遵照川普上月二十七日簽署的禁令，另有部分航空公司認為不確定性太高，建議旅客自行與美國大使館聯繫。