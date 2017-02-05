中客遊覽車撞涵洞 21傷
車頂卡洞 全車摔一團
〔記者黃良傑、洪定宏、黃旭磊、王榮祥／高雄報導〕一輛由王姓司機駕駛、滿載廿六名中國觀光客的遊覽車，昨天上午誤闖高市鼓山區一處台鐵鐵軌下方涵洞，車頂撞上涵洞後「定格」，乘客摔成一團，全車加上導遊與司機共廿八人，有廿一名中國客受傷，所幸送醫均無生命危險。
肇禍的王姓司機酒測值為零。他供稱，因一時分心未注意前方涵洞限高二．八公尺，導致高度三．四八公尺的遊覽車撞上，對遊客受傷感到抱歉；警方除依「不遵守交通標誌」開罰九百至一千八百元，並將記點三次懲罰，若受傷遊客提告，將依業務過失傷害罪函送司機。
事發涵洞上方就是台鐵火車行駛的鐵軌，肇事時並無火車經過，台鐵昨也由道班人員檢視，確認不影響列車通行。
司機分神未注意限高
警方調查，四十三歲的王男駕駛遊覽車已三年，否認酒駕與疲勞駕駛。他表示是第一次行駛該路段，前一晚在高雄家中睡覺，睡眠相當充足，昨是中國遊客第四天行程，完成西子灣行程後，準備開往左營區。
他說，昨天上午約十點，行經鼓山區河西一路、興隆路口，當時綠燈剛起步，因與導遊討論行程分神，未注意前方涵洞限高，突然「轟隆」一聲巨響，遊覽車上方硬生生撞上涵洞，車子當場卡住，前方車頂被掀開一．五公尺，變成露天敞篷車。
導遊否認與司機交談
但倪姓導遊否認事發時與司機王男交談，他表示車禍發生時，正低頭查看行程表和資料，撞上涵洞的一剎那，他被彈出座位，滾跌到地致瘀青，回神後急忙加入救人行列。
男團員章國海說，他與妻坐在第四排聊天，剛訂婚的女領隊洪璐坐在第一排，事發時團員驚嚇尖叫，沒有受傷的他保持鎮定，和其他團員協助將頭部流血的洪璐抬下車。高醫表示，洪女有輕微顱內出血，但生命徵象穩定。
該中國團於本月一日入境，行程為六天五夜，團費人民幣六千五百元（約台幣三萬元），已走過野柳、故宮、日月潭等景點，預定昨到阿里山，六日離境。
接團的高雄世和旅行社昨表示，每位團員均有投保旅遊責任險，將安排所有受傷團員在醫院檢查、確定無礙後，再評估後續行程是否調整。
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