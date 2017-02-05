赴中當心 男染H7N9昏迷

2017-02-05

〔記者吳亮儀、林彥彤／台北報導〕到中國出差或旅行一定要注意防疫！疾病管制署昨天公布今年首例H7N9境外移入病例，住高雄市的六十九歲台商上月到中國工作，月底返台後出現發燒、咳嗽有痰等症狀就醫，昨天確診，衛生單位正追蹤他接觸過的一○八人健康狀況。

接觸過108人 衛生單位追蹤

這名患者上月廿三日到中國廣東省陽江市出差，當時就有發燒、畏寒症狀，廿五日回台後就醫，醫院通報為新型Ａ型流感，並驗出H7N9病毒陽性，目前意識不清、在加護病房治療。

疾管署副署長羅一鈞說，患者在中國的同事六人中有兩人出現上呼吸道症狀，經就醫後症狀都已緩解，另兩名家屬目前無疑似症狀，衛生單位還會追蹤曾接觸過的一○八人健康狀況。

一般流感死亡率不到一％，H7N9死亡率卻高達三到四成，僅次於H5N1，這兩種被稱作「新型Ａ型流感」，病毒會存在於受感染動物呼吸道飛沫顆粒及排泄物中，人類主要是透過吸入及接觸病毒顆粒、或受污染物體和環境等感染。

中國近年H7N9感染案例持續增加，自去年入秋以來累積二六一例，是從二○一三年發現此病毒以來，感染病例最高峰。

目前針對人類新型Ａ型流感旅遊疫情建議中，中國江蘇省、浙江省、安徽省、廣東省、福建省、貴州省、上海市、湖北省、湖南省、河南省、江西省、山東省、廣西壯族自治區、四川省、河北省、北京市、天津市、遼寧省及雲南省旅遊疫情建議列第二級警示（Alert）。

長庚兒童感染科主治醫師黃玉成說，感染H7N9的家禽沒有任何徵兆，一旦感染到人類身上，就容易引發肺炎、呼吸衰竭，甚至可能得用葉克膜急救。

易引發肺炎 死亡率逾30％

羅一鈞提醒，目前中國正處H7N9流感高峰期，無論是當地台商或是計畫前往中國的民眾都該提高警覺，少去傳統市場避免接觸禽鳥類，別吃生雞蛋，至少要加熱到六十度以上才能避免吃進病毒。

近年我國共五名H7N9病例都是從中國境外移入，包括二○一三年兩例、二○一四年兩例，其中一名八十六歲男性中國遊客因病死亡。

農委會防檢局副局長施泰華指出，我國在禽鳥身上發現的禽流感疫情，曾在二○一五年從候鳥排遺中檢出兩件H7N9案例，是一般流傳於野鳥族群的病毒分支，不具有高病原性病毒特徵，與中國目前的H7N9亞型是不同病毒株，國內也未傳出病毒傳人的案例。

施泰華表示，目前國內禽流感流行的為H5N2與H5N8，此兩類型確定無禽傳人的可能；不過韓國流行的H5N6曾在中國出現禽傳人案例，呼籲民眾出遊時，還是要注意避免接觸禽鳥類、別吃生雞蛋。