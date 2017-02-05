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反制中國軍機 愛三首駐花東

2017-02-05

〔記者羅添斌／台北報導〕中國多次出動軍機、航艦編隊繞台演訓，對我國防安全形成嚴重衝擊，也凸顯花東地區在防衛作戰上必須強化的事實，軍方官員指出，為反制中國軍事威脅，國防部在農曆春節前夕，已由愛國者三型飛彈連分別進駐花東地區，飛彈有效攔截敵機的距離，將由現行的四十公里拉大為七十公里，對共軍軍機產生嚇阻作用。

弓三進駐前 愛三先暫代

相關官員表示，花東地區過去僅部署鷹式防空飛彈，攔截敵機的距離最遠為四十公里，但鷹式飛彈服役時間太久，預計到二○一八年要全數汰換，軍方規劃由現正生產中的天弓三型飛彈來取代，在天弓三型飛彈進駐花東之前，軍方決定以愛國者三型飛彈執行「階段性進駐」任務。

國防部長馮世寬在農曆春節前，到三軍各部隊巡視，軍方還發佈馮世寬到各部隊視導的影片，其中，在台東視導部分，影片中標出「七三七聯隊及飛指部六三二營」，花蓮部分為「四○一聯隊及飛指部六三三營」，其中，飛指部六三二及六三三營就是愛國者三型飛彈營。

軍方人士則指出，飛指部這兩個飛彈營，是各自派出一個飛彈連進駐花東地區。

國防部則說，「有關國軍兵力、武器部署涉及機敏，國防部不作評論」。

中國為了擴展軍力，在二○一五年的三月卅日，首度實施戰機編隊進行遠海飛行作戰訓練，參與的軍機包括轟6K遠程轟炸機及電偵機、戰鬥機在內，當時就是從台灣南部空域經巴士海峽飛到台灣東側的西太平洋空域進行訓練，而後中國解放軍就多次循此模式進行遠海作戰飛行訓練；去年十二月中國航艦遼寧艦也貼著台灣東部海域航行，沿著我國東南防空識別區外廿浬經巴士海峽航行。

軍方官員指出，中國軍機軍艦頻繁的出現在台灣東南防空識別區外，對我國的安全防衛形成嚴重衝擊，軍方派出愛國者三型飛彈「階段性」的進駐花東，就是為了補強防衛上的弱點，並可有效反制中國軍事威脅。

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  • 為強化花東地區防空戰力，愛國者三型兩個飛彈連已分別進駐部署。國防部長馮世寬在農曆春節前還曾前往視導，為官兵加油打氣。（資料照）

    為強化花東地區防空戰力，愛國者三型兩個飛彈連已分別進駐部署。國防部長馮世寬在農曆春節前還曾前往視導，為官兵加油打氣。（資料照）

  • 為強化花東地區防空戰力，愛國者三型兩個飛彈連已分別進駐部署。國防部長馮世寬在農曆春節前還曾前往視導，為官兵加油打氣。（國防部發言人臉書）

    為強化花東地區防空戰力，愛國者三型兩個飛彈連已分別進駐部署。國防部長馮世寬在農曆春節前還曾前往視導，為官兵加油打氣。（國防部發言人臉書）

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相關關鍵字： 天弓三型飛彈 愛國者三型飛彈 馮世寬 鷹式飛彈
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