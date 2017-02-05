焦點評論》苦等新戰機 不如先強化飛彈戰力

2017-02-05

記者羅添斌／特稿

國防部將在立法院新會期期間提出新的軍事戰略報告，並將由現行的「有效嚇阻」，改為「多重嚇阻」，軍方過去長期以陸海空三軍部隊為防衛主力，但台灣現在已無太多的籌碼，也沒有必要與中國進行軍事競賽，若是能夠就台灣自身的強項加以擴大能量，相信必然可以成為反制中國威脅的利器。

中國在近幾年來軍力大躍進，無論是空軍戰機、海軍軍艦以及陸軍戰車等主力裝備，都以跳躍式的速度進行換裝，新式及大型軍艦更是像下餃子一般下水服役，台灣則受限於國際環境困難以及財政困窘影響，三軍主力裝備侷限在性能提升，少有全新的主力裝備產生。

相對於戰機、軍艦、戰車等主力裝備處處受制於人，台灣在飛彈及無人機的自主研發成果上，則是繳出了相當亮麗的成績單，天弓三型防空飛彈已達美國愛國者三型飛彈水準，雄風三型超音速反艦飛彈的戰力更受到國際矚目，弓三及雄三更進一步執行「增程」研發，由中科院研發自製的無人機，已由「偵察任務」進階到「作戰任務」，正足以證明，台灣在國家安全防衛的戰略思考上，應該有走向另一條道路的選擇空間。

中國軍機、航艦多次繞台演訓，對台灣而言，這是新的威脅模式，過去兵力部署「重西岸、輕東岸」的防衛策略應該調整，軍方軍事戰略要調整成「多重嚇阻」，也代表著未來陸海空三軍與飛彈部隊應該並重發展。

美國智庫去年曾建議我國要「減少戰機、增購飛彈」，雖然頗有為美國軍火商鋪路意味，但台灣對國家安全防衛應該要有自己的思考，面對中國的軍力威脅，新一代戰機的籌獲仍有必要，但更應著力在台灣自身的強項上，唯有如此，才能以有限的預算，創造出最大的戰力。