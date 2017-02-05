焦點評論》苦等新戰機 不如先強化飛彈戰力
2017-02-05
記者羅添斌／特稿
國防部將在立法院新會期期間提出新的軍事戰略報告，並將由現行的「有效嚇阻」，改為「多重嚇阻」，軍方過去長期以陸海空三軍部隊為防衛主力，但台灣現在已無太多的籌碼，也沒有必要與中國進行軍事競賽，若是能夠就台灣自身的強項加以擴大能量，相信必然可以成為反制中國威脅的利器。
中國在近幾年來軍力大躍進，無論是空軍戰機、海軍軍艦以及陸軍戰車等主力裝備，都以跳躍式的速度進行換裝，新式及大型軍艦更是像下餃子一般下水服役，台灣則受限於國際環境困難以及財政困窘影響，三軍主力裝備侷限在性能提升，少有全新的主力裝備產生。
相對於戰機、軍艦、戰車等主力裝備處處受制於人，台灣在飛彈及無人機的自主研發成果上，則是繳出了相當亮麗的成績單，天弓三型防空飛彈已達美國愛國者三型飛彈水準，雄風三型超音速反艦飛彈的戰力更受到國際矚目，弓三及雄三更進一步執行「增程」研發，由中科院研發自製的無人機，已由「偵察任務」進階到「作戰任務」，正足以證明，台灣在國家安全防衛的戰略思考上，應該有走向另一條道路的選擇空間。
中國軍機、航艦多次繞台演訓，對台灣而言，這是新的威脅模式，過去兵力部署「重西岸、輕東岸」的防衛策略應該調整，軍方軍事戰略要調整成「多重嚇阻」，也代表著未來陸海空三軍與飛彈部隊應該並重發展。
美國智庫去年曾建議我國要「減少戰機、增購飛彈」，雖然頗有為美國軍火商鋪路意味，但台灣對國家安全防衛應該要有自己的思考，面對中國的軍力威脅，新一代戰機的籌獲仍有必要，但更應著力在台灣自身的強項上，唯有如此，才能以有限的預算，創造出最大的戰力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台北燈節開幕 西門町萬片紙花如下雪
- 美國務院開放有效簽證持有人入境
- 人生萬花筒 朋友是老的好
- 哀號6個月 影后艾瑪嗓音變這樣
- 富邦投教F4 走輕熟男路線
- 宮廟鬧元宵 邀客祈福、求姻緣
- 霸王停車不繳費 台南市交通局將拖吊
- 初期直腸癌沒症狀 容易被忽略
- 主題日魔咒輪金酒 台銀止9連敗
- 賞花燈碎玻璃卻從天而降 學生肇禍兩人送醫
- 獨家》養母狠心推火坑 養女獲判免扶養
- 外資回頭了 元月淨匯入26億美元
- 縣政中心智慧示範社區 宜蘭年底完成建置
- 碧昂絲懷龍鳳胎 老爸開心爆料
- 國民黨魁選舉連署門檻 擬達3％就停驗
- 帝寶一拍流標 住戶密謀二拍護盤
- 大港花火第二場 煙火秀人潮爆滿
- 電子票證學生證 花東拚今年普及
- 2/4大福彩頭獎摃龜
- 湖口百年行春宴 萬人享客家美食
- 不滿川普移民禁令 歐洲數萬人上街抗議
- 養女被逼當雛妓 40年後判免扶養重症老母
- 製作花燈4個月 收容人頓悟人生想爹娘
- 美富豪不捨事業 拒任陸軍部長
- 火災躲浴室 母女斷送生機
- 自由廣場》大學自治 自取其辱
- 〈婚姻幸福學〉婚後關係冷淡急凍 覺得嫁錯人好悲哀
- 「政府廣告費太多」 黃春明促投資教育
- 星期專論》川普應揚棄醜陋的政治權宜
- 中職轉隊心情 女孩們懂了
- 吳府三千歲降示 82歲老乩手將登釘刀梯
- 零撲殺上路 東屏推認養代購買
- 莎法洛娃慶生 雖敗猶樂
- 微小說 海的秘密
- 〈徵文啟事〉家長很脫線
- 「600萬年之吻」 情人節來定情大橋
- 〈徵文大拼盤〉Line之害群之馬
- 〈生活大補帖〉舊外套的啟發
- 白河台影文化城 元宵後熄燈
- 梅克爾反駁川普︰歐盟命運操之在己
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：焦點評論》苦等新戰機 不如先強化飛彈戰力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分