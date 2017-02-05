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新戰機籌獲困難 軍方擬增飛彈補強

2017-02-05

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍自前年開始派出戰機、軍艦繞台演訓，台灣東部防空戰力有待提升的問題也因此獲得凸顯，軍方人士分析指出，由於新一代戰機難以在未來十年內獲得，現階段以增加飛彈部署來補強的方案較為可行，這也是軍方在建構新的軍事戰略時，相關幕僚思考的方向之一。

美國智庫去年向台灣提出「減少戰機、增購飛彈」等建議，飛行員出身的國防部長馮世寬並不認同，認為在現代戰爭中，戰機不可或缺，絕不可能光靠飛彈就可以維護台灣安全，國防部也一再重申向美爭取採購新一代戰機的立場。

F-16、ＩＤＦ性能提升 戰力不等於新一代戰機

但軍方內部人士分析指出，空軍目前同時進行F-16及ＩＤＦ戰機的性能提升計畫，但這兩型機在性能提升後，並不等於就是新一代戰機；台灣青睞的美國F-35B型戰機，一來價格太高，以台灣目前的財政狀況很難負擔得起，再者就算美國同意售台F-35B，但優先順序恐難排在前面幾名，等待時間至少在十年以上。

軍方人士說，我國爭取獲得新一代戰機的立場不會改變，但在獲得新一代戰機前，面對中國新式戰機快速且大量增加的態勢，基於維護國家安全考量，有必要思考以其他手段來因應補強，其中，增加飛彈部署的數量就是值得思考的方向之一。

對於美國智庫建議台灣增購美國愛國者三型飛彈，軍方人士說，目前這只是美國學界的建議，尚未看到川普政府的角色，但我方也未排除這個可能性。

中科院正量產弓三飛彈 生產數量配合國家需要

另一方面，中科院也正在進行天弓三型飛彈系統的量產作業，軍方雖未公佈弓三飛彈生產數量究竟是多少，「但生產數量是可以調整的，只要國家有需要，中科院就會配合執行」。

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  • 就算美國同意售台F-35B，但優先順序恐難排在前面幾名，等待時間至少在十年以上。（路透）

    就算美國同意售台F-35B，但優先順序恐難排在前面幾名，等待時間至少在十年以上。（路透）

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相關關鍵字： F-35B戰機 中科院 弓三飛彈 馮世寬
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標題：新戰機籌獲困難 軍方擬增飛彈補強


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