川普新政 高碩泰盼強化台美經貿關係

2017-02-05

〔駐美特派員曹郁芬／華府三日報導〕台北駐美代表高碩泰今天表示，在川普總統主政之後，跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）前景不明，而美國是台灣最重要的對外關係，在經貿方面的意涵不容低估，希望台灣能找到自己的出路，透過雙邊方式建構更綿密，更堅固的經貿關係。

駐美代表處今天舉行新春晚會。高碩泰晚會前接受媒體採訪，被問到今年期望優先完成的工作重點時，高做了上述表示。

國際參與 「台美不排除再創造平台」

他說，外界認為川普政府會給台灣壓力也不盡然，因為國與國之間是互惠互利，根據自己需求而互動談判，他們希望能透過既有機制或開創新平台來討論，他對美台強化經貿關係是審慎樂觀的。

高碩泰表示，台灣也希望在安全與國防領域，可以透過美國為增進區域的和平與安全做出貢獻。在國際參與上，希望能透過雙邊合作來創造台灣的多邊參與，從有意義參與國際社會變成有意義的貢獻，美國一直認為台灣在這方面有優勢，台美雙方不排除再創造平台來合作。

伊凡卡赴中使館賀年 「平常心看待」

高碩泰說，過去一年台美關係的發展，有些是期待中，也有些是意外，但雙方都認為，整體而言是正面的，台美關係是有史以來最好的狀態，他們有理由樂觀，但在新局盤整下，也要有膽識和承擔的勇氣，更要有應變的能力。這是一個要敢於面對挑戰，積極開創契機的時刻。

高碩泰指出，台灣希望與新政府團隊建立新的夥伴關係，最重要的是如何與新政府團隊密切合作，共創雙贏。

對於川普的長女伊凡卡日前出席中國駐美大使館的春節晚會，高碩泰說，全球華人都在慶祝新年，大家以平常心看待就好。台灣與新的第一家庭互動，他不願評論，不過他們最近剛啟動了雙橡園八十風華的系列活動，會歡迎美國的主流社會共襄盛舉，把優質的中華民國台灣所代表的意義與美國朋友分享，藉由雙橡園全年活化歷史古蹟，展現台灣的軟實力，以及台灣與美國主流社會的連結。

他說，台灣還是會維持台美關係零意外，可預測性和一致性的作法。至於川普新政府可能帶來的意外，他表示，意外是中性的，未必都是壞事，最重要的是把事情做好。