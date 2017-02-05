提勒森上任 學者研判川普下一個開刀對象是中國

2017-02-05

嚴震生：經濟議題優先 一中政策暫時不會動

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／台北報導〕美國新任國務卿提勒森上任，學者認為，提勒森甫上任，依其在南海議題上對中國強硬的批判態度來說，川普政府下一個開刀對象「很可能就是中國」，而且是針對經濟面，至於一中政策，與其他議題不同，提勒森應該「暫時不會動」。

政大國關中心美歐研究員嚴震生認為，美國總統川普上任後一一兌現競選承諾，以此行為模式來看，下一個開刀對象「很可能就是中國」。但嚴認為將是經濟部分優先，特別是關於中國操縱匯率的不公平貿易議題。

至於美國一中政策是否會調整？嚴震生指出，川普曾對此表態並持挑戰態度，但川普當時是回應外界質疑，而非主動提出承諾，「這有所不同」。嚴震生直言，川普在美墨邊界築牆、批准爭議油管、簽署難民及移民禁令等作為，都有一定民意支持，但一中政策不一樣，「找不到美國的票在哪裡」。

黃介正：提勒森對台發言 面面俱到

對於美國亞太戰略，淡江戰略所助理教授黃介正認為，美國的對外政策並非單一部會主導，例如南海是攸關外交、軍事與經貿的綜合性議題，皆需一段時間後才會正式成型；而人事方面，副國務卿與直接涉及亞太事務的亞太副助卿也尚未出爐。

黃介正說，提勒森沒有從政經驗，目前唯一的參考點就是國會聽證證詞，提勒森重申對台承諾等發言，符合共和黨黨綱立場的「面面俱到回答」。

蔡明彥：美鬆動一中 對台不是壞事

中興大學國際政治研究所教授蔡明彥認為，提勒森過去雖無外交事務經驗，但其政策基本立論和川普差不多，可視為「川普外交事務執行長」，他研判，川普外交團隊到位之後，美、中之間的競合將會更加明顯。

至於川普政府是否調整一中政策？蔡明彥認為，一中政策除為美中關係、台灣走向國際的重要制約，更牽涉美國對台軍售、高層互動、台灣國際參與等面向，如果美國檢討、鬆動一中政策，對台美關係不是壞事，但可能引發中國對台施壓、報復，這些都是我國政府須注意之處。

董立文：中美關係擺盪 會更加劇烈

台灣智庫諮詢委員董立文認為，川普政府有許多前美國總統小布希時代的老臣，某些程度也承襲了小布希政府在九一一事件以前的「對中國制衡」戰略思想，現今又再度將此思想拿出來實踐、調整。川普政府外交團隊到位後，中、美關係擺盪幅度會更加劇烈，但不會踰越雙方過去的底線與默契。

至於一中政策，董立文認為，川普不只一次質疑一中政策，未來勢必有所調整，但不代表中、美過去建立的「一中」默契和體制會全面崩潰。站在台灣角度，「兩岸關係」和「中美關係」是兩對平行關係，應站在我國主體地位，好好地經營這兩線關係，而非將「台、中、美」三方關係混在一起。