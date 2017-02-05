| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

新人新政／科技部長陳良基 創新做法提升台灣競爭力

2017-02-05

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部政務次長陳良基即將接任科技部長，外界普遍認為比硬把他留在教育部更適合，多位學者也肯定這是適才適所的安排，以其過去跟產業界及學界的互動經驗，應可有所作為，讓人期待。

曾代理科技部長的交大資訊工程學系講座教授林一平形容，陳良基很懂科技，是非常好的人選，早在擔任國研院院長期間就做了很多計畫，包括創新創業、產學大聯盟等都做得不錯；尤其他在教育部期間推動產學研鏈結的「價創計畫」，應該可以帶到科技部繼續發展。

中研院院士賴明詔也稱許陳良基很有經驗，他表示，台灣當務之急是提升競爭力，才能與國際競爭，應該要有更創新、有創意的做法，陳良基在企業界與學校的溝通著力很深，特別是產學合作，可說是最有成效的學者之一。他期許陳良基擔任科技部長後，能更深化學校、企業界之間的緊密溝通，促進產學合作的發展，因為這將會是台灣未來發展的關鍵。

前教育部長、中研院院士曾志朗認為，陳良基有過去國研院的經驗，對產業也熟悉，人才延攬及產學合作也都是他的專長，這些相較於在教育部，科技部的業務上必然會發揮得更好。但他也擔心，陳良基在教育部遺留下來的規劃是不是後繼有人？後續如何進行、方向是否正確？曾志朗說，這些對台灣學術發展會有很大影響。

廣告
  • 陳良基將接任科技部長（資料照）

    陳良基將接任科技部長（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內閣改組 新人新政 科技部長陳良基
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：新人新政／科技部長陳良基 創新做法提升台灣競爭力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.