新人新政／科技部長陳良基 創新做法提升台灣競爭力

2017-02-05

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部政務次長陳良基即將接任科技部長，外界普遍認為比硬把他留在教育部更適合，多位學者也肯定這是適才適所的安排，以其過去跟產業界及學界的互動經驗，應可有所作為，讓人期待。

曾代理科技部長的交大資訊工程學系講座教授林一平形容，陳良基很懂科技，是非常好的人選，早在擔任國研院院長期間就做了很多計畫，包括創新創業、產學大聯盟等都做得不錯；尤其他在教育部期間推動產學研鏈結的「價創計畫」，應該可以帶到科技部繼續發展。

中研院院士賴明詔也稱許陳良基很有經驗，他表示，台灣當務之急是提升競爭力，才能與國際競爭，應該要有更創新、有創意的做法，陳良基在企業界與學校的溝通著力很深，特別是產學合作，可說是最有成效的學者之一。他期許陳良基擔任科技部長後，能更深化學校、企業界之間的緊密溝通，促進產學合作的發展，因為這將會是台灣未來發展的關鍵。

前教育部長、中研院院士曾志朗認為，陳良基有過去國研院的經驗，對產業也熟悉，人才延攬及產學合作也都是他的專長，這些相較於在教育部，科技部的業務上必然會發揮得更好。但他也擔心，陳良基在教育部遺留下來的規劃是不是後繼有人？後續如何進行、方向是否正確？曾志朗說，這些對台灣學術發展會有很大影響。