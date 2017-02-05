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新人新政／勞動部長林美珠 為國家捨小我願跳火坑

2017-02-05

林揆敲定人事 與總統無關

〔記者李欣芳、黃邦平／台北報導〕行政院政務委員林美珠將出任勞動部長，外界形容她上任後要為「一例一休」善後，如同「跳火坑」，她昨天打破沉默強調，個人事小，要以國家、行政團隊為重，此時必須捨棄小我！

據了解，行政院長林全是在上週四行政院院會後找林美珠懇談，要她有心理準備，希望她出任勞動部長，經與家人商量後，林同意出任，上週五正式敲定這項人事案。

由於林美珠是蔡英文總統的表姊，身分特殊，格外受到各界關注。但林美珠說，這項人事任命與蔡總統無關，去年她入閣擔任行政院政務委員，也是林全直接找上她。

林美珠說，她以團隊為重，身為林內閣一員，就是以林全內閣的需求為需求。至於如何善後「一例一休」爭議？她強調，國家的事情，要大家一起來做，行政團隊共同解決問題。昨天週末，她已加緊腳步，希望在第一時間了解勞動部相關業務。

工會團體和學者認為，一例一休修法的後遺症必然是新部長面對的挑戰，年金改革又是下一個戰場，林美珠有法政專業，但並非工運出身，算是勞動領域的門外漢，能不能滿足各方期待，還有待觀察。

文化大學勞工關係學系副教授李健鴻認為，勞動部耗在勞動條件問題的時間太多，像歐、美或日、韓近年都在解決低薪、失業，新政府過去八個多月都糾結在工時議題。但最艱難的一段已經走過，目前只要善後，林美珠有較多心力關注其他領域，期待她即使不能完全解決問題，也該誠懇、清楚表達理念，才能讓勞雇雙方理解、接受。

李健鴻建議，多數勞工最在意低薪問題，可借鏡鄰國，例如日本安倍內閣以工作卡制度解決非典型青年勞動「飛特族」問題；南韓訂定最低工資法，以法定指標、法定程序有制度地解決邊緣低薪；新加坡主動協助小企業改善獲利以提高勞工收入，再加上其他派遣勞動立法等，更能接近勞工的需求。

台灣總工會副理事長曾榮祥說，工會團體幾乎沒接觸過林美珠，她能多站在勞工角度，「就阿彌陀佛」。

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  • 新任勞動部長林美珠（資料照）

    新任勞動部長林美珠（資料照）

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標題：新人新政／勞動部長林美珠 為國家捨小我願跳火坑


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