2017-02-05

記者鄒景雯／特稿

「內舉不避親、外舉不避仇」，這句老話要成立，必須建立在兩個前提之下，第一，掌握人事權者真正以公正無私、用人唯才、適任稱職做為尋才標準；第二，被舉薦的人在就職之後也確實有為有守、不負所託。這兩個條件如果同時具備，不僅可以盡釋群疑，更能傳為佳話。否則，內舉舉親、外舉舉仇，就會成為循私、鄉愿的同義詞。

新任勞動部長林美珠是一個內舉的例子，她因是蔡英文總統的表姊而受到關注。事實上，林美珠出道比蔡總統早，一九九三年就從內政部基層爬到了簡任秘書，國民黨第一次執政時代，當過著作權委員會主委、法規委員會執行秘書。之後，一路在公務體系從民政司長、中選會秘書長，到內政部政次；也有嘉義縣副縣長約四年半的地方歷練。認識她的人都知道，能幹的技術官僚不夠形容她給人的印象，若要論陽光、外向、親和的人格特質，林美珠恐怕更適合從政。

從政，要讓人有感，就是要把眾人之事處理好。眾人之事既繁雜，反應又不一，需要耐煩，冷靜分析事理，分門別類的能力，才有可能讓多元利益的對象各安其位，運作順暢。林美珠這個時候上來「救火」，拿同樣的薪水，蒙藏會輕鬆多了，勞動部不是個好差事，故而圈內人對她寄予厚望，期待她走出辦公室，實際瞭解不同產業的個別勞資需要，把過去八個月已經被搞成一團亂的結索給解開，讓國人得能重新評價新政府。

另一個內舉的例子，並不在「第一波」的改組名單上，那就是國發會主委陳添枝。儘管林全院長說改組到此為止，下面沒有了。但是外界多數認為，政府如果要展示雄風，下面最好還是要有才好。

就在週五公布當晚，沒等到陳添枝被調整的失望性賣壓，立即在政學圈湧現。一位林全內閣閣員私下說，這幾個月聽國發會報告下來，陳添枝真的不行，但是林院長似乎很護著他。一位熟識陳添枝的經濟系教授認為，陳的人品修養一流，但是受限於國際貿易專長，重貿易、輕產經，並不適合繼續坐這個位子。

某位中研院大老更是直率批評，最近行政院會通過國發會所提四年發展計畫，這麼一個指標性的施政，出面召開記者會的居然是副主委，陳添枝沒有親自說明，這是非常不可思議的事情，主委躲居後面，只傳達了一個訊號：他不願意對國發會所提出的經濟成長目標負責。

陳添枝所以被稱為內舉，因為大家都認為他是林全的「哥們」，五二○上任時，外界對他在馬政府時代發消費券救經濟的政策，以及在中經院透過「四人幫」為ＥＣＦＡ擦脂抹粉的過往，多所質疑，林院長當時幫陳解釋：中經院接受政府資金，為政策辯護，也是在所難免。如今新的年度已經開始，到底有什麼支持陳添枝續任的績效？恐怕需要林院長再說明一下，總不好是因為哥們當初辭掉獨董、損失千萬，不能連一個不管事的政府「獨董」都不給吧？

舉親與循私，一線之間，用人的，和被用的，責任都重大。民主時代的好處是，對於戀棧權位、卻不能處理眾人之事的從政者，用選票，或要連坐，教訓的方法可多著，絕不怕狗吠火車！