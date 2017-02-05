學者︰明確定義農舍 農地落實農用

2017-02-05

〔記者林彥彤／台北報導〕宜蘭縣長林聰賢將接任農委會主委，外界卻有人批評他是「最會蓋農舍」的縣長，農村學會提醒，新政策應有明確的定義，讓民眾清楚依循；農經學者也建議，過去「對的政策」要延續，「重複發生的問題」則要趕快處理。

中華民國養豬協會秘書長張生金表示，國內的養豬戶多為小農，網路上宜蘭縣小農對林聰賢的質疑，看在許多豬農眼裡，感觸相當深。他說，若以宜蘭縣為例，在其在職期間，養豬戶明顯減少；將卸任的主委曹啟鴻推「發電」，新的主委曾推「農舍種地」，豬農不免擔憂，也憂心首長改變會讓過去的政策無法連貫執行。

台灣農村經濟學會理事長楊明憲分析，農舍其實僅占農地的十分之一，另十分之九都是農地。他認為，外界不該過度放大農舍的問題，但政府有責任明確定義「農舍」，避免本來應做為田間工具間或休息地的農舍，淪為豪宅或引發炒地皮等爭議；同時也提醒，更重要的是，必須落實另外十分之九的農地真正能被務農使用。

食安溯源政策 學者盼延續

針對許多民眾切身的食安問題，台灣大學農經系教授吳榮杰指出，過去已推的「溯源政策」是解決食安問題重要政策，林聰賢應該要繼續推動；並處理一直重複出現的「農產品暴漲、暴跌」問題，諸如農業保險、生產規劃或契作方式等政策需要被執行。

至於爭議較大的「美豬議題」，張生金強調，政府絕對不能在未經談判下，就舉白旗投降。楊明憲也說，不只台灣碰到美豬開放進口的議題，其他國家也都有，關鍵在於政府的配套政策，如充分公布把關資訊、產地以及出處等，讓消費者自己選擇其購買的產品。