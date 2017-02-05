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新人新政／掌農委會 林聰賢：助農過好日子

2017-02-05

大家的批評都是正面 農舍問題會有配套

〔記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢將接任農委會主委，他強調宜蘭縣過去堅持的農業政策，多數都已被農委會採納，中央與地方逐步接軌，他上任後將設法增加農業收入，讓農民過更好的生活。

不過，對於林聰賢接掌農委會，有人叫好，亦有人大力抨擊。曾獲全國首屆百大青年農民的陳帥之，就肯定林聰賢在友善耕作及有機農業的努力；但在宜蘭開設「有田有米」工作室的小農吳佳玲則批評，林聰賢守護農村的立場不夠堅定，許多農民期待農村沉痾終於有破口，但雷聲大雨點小，玩弄農民支持，更質疑「不是農業縣出身的縣長都懂農村」。

吳佳玲說，宜蘭縣雖然不再興建農舍，既有豪宅農舍依舊在，林聰賢不僅一間違規農舍都沒拆，甚至沒有任何罰則，請林聰賢救救農地，維持現狀是最糟的狀況，籲林有主動作為，畢竟沒有農地、何來農業。

守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮說，林聰賢守護農村的立場時常搖擺，把有爭議的農地政策歸咎於中央法條不夠完備，責任推得一乾二淨。

三星地區農會總幹事謝志旭說，林聰賢的農地農用政策，推行過程確有瑕疵，可是不能否定他對有機農業這塊的用心，期許林聰賢上任後落實農業保險，設法提升農業產值，幫助農民過好生活。

小農怨他不堅定 青農讚他推有機

今年獲選三星鄉模範農民的陳帥之是七年級生，五年前從新北移居宜蘭務農，他指宜蘭是全國首推有機食農教育的縣市，縣內國中小學學生每週吃一頓有機餐，宜蘭縣政府全力推廣有機農業，全縣有機耕作面積逐年倍增，推行績效在台灣名列前茅。

陳帥之說，農民收入偏低，導致農村人力老化，期待林聰賢接任農委會主委後，透過有機農業增加農民收入，帶動年輕人回流，傳統農村才有可能脫胎換骨。

林聰賢則說，全國各縣市針對違規農舍開出第一槍的就是宜蘭，早期制度規範在農發條例修訂後出了狀況，後續做了亡羊補牢的補強，不管政策理不理想，大家提出很多的批評指教，都是正面的，他上任後，農舍問題會有更完整的配套。

林聰賢表示，農業包含農民、農地和農村，宜蘭是最早實施社區總體營造的縣市，現在中央推行的農村再生計畫，水泥化工程常常被詬病，盼用社區營造的概念推動新農村、新農業運動。

此外，宜蘭縣針對農地農用所提出的方案，已獲農委會採納，未來如何讓台灣的安全農地、農村風貌及糧食安全做好管理輔導，增加農業收入，讓農民過好生活，都是他最重要的施政目標。

林聰賢說，大家最關心的食品安全與環境永續，都跟農業關係密切，也與宜蘭長期追求的路徑有關，希望把優質的「宜蘭經驗」跟全國農民分享。

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  • 宜蘭縣長林聰賢將接任農委會主委，針對小農的質疑，他指出，大家的批評都是正面的。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣長林聰賢將接任農委會主委，針對小農的質疑，他指出，大家的批評都是正面的。（記者林敬倫攝）

  • 林聰賢強調宜蘭縣過去堅持的農業政策，多數都已被農委會採納，中央與地方逐步接軌。（資料照）

    林聰賢強調宜蘭縣過去堅持的農業政策，多數都已被農委會採納，中央與地方逐步接軌。（資料照）

  • 林聰賢政績與爭議焦點

    林聰賢政績與爭議焦點

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標題：新人新政／掌農委會 林聰賢：助農過好日子


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