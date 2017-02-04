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卸任首長：階段性任務完成

2017-02-04

〔記者黃邦平、吳亮儀／台北報導〕行政院宣布內閣改組，即將卸任的勞動部長郭芳煜發表聲明表示，「欣然接受長官的安排與決定」；衛福部長林奏延也強調，「階段性任務已完成」。

郭芳煜昨晚在聲明中強調，「這個答案終於揭曉了」，他感謝總統、院長等長官們過去八個多月對他的支持與指導，「後會有期」，也祝福勞動部未來制定政策與推動業務都能順利，提升勞動權益、造福所有勞工。

人在海外的林奏延透過書面聲明表示，分級醫療六大措施已跨出最艱難的第一步，醫師納入勞基法已擬定十大配套，三代健保啟動規劃，蔡英文總統重視的長照2.0，二十個縣市試辦點去年開始營運，今年元旦順利上路，改革已步上軌道，他的「階段性任務」完成；林奏延還不忘稱讚繼任的陳時中有多年衛生政策歷練、溝通能力強，是非常適任的人選。

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  • 即將卸任的勞動部長郭芳煜發表聲明表示，「欣然接受長官的安排與決定」。（資料照）

    即將卸任的勞動部長郭芳煜發表聲明表示，「欣然接受長官的安排與決定」。（資料照）

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