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務實不膨風 林聰賢內閣改組活棋

2017-02-04

〔記者蘇芳禾、李欣芳、江志雄、林敬倫／綜合報導〕宜蘭縣長林聰賢在這波內閣改組成為大熱門，從外傳交通部長、衛福部長、勞動部長，最後落腳農委會，林聰賢成為蔡英文政府首位入閣的縣市長，格外受到矚目。

年初曾隨蔡出訪中美洲

知情人士透露，林聰賢總是能夠詳述政策細節，並且帶入宜蘭縣的實際做法，這些特質讓重視政策細節與執行層面的蔡總統印象深刻，小英常在內部會議中稱讚林聰賢。

據了解，府院思考這波改組，早在農曆年前就開始作業，林聰賢過年前就獲徵詢入閣，特別在他隨總統出訪中美洲友邦後，入閣傳聞就沒斷過。

蔡總統日前約見農委會主委曹啟鴻，告知「這個位置由林聰賢接」，林隨後接獲徵詢，全案大勢底定；不過，林聰賢不露口風，連日來，媒體紛紛為他「冊封」各項職務。

「比直轄市首長還出色」

黨政高層指出，林聰賢沒有顯赫學歷，但比別人更努力踏實，民進黨中常會、中執會幾乎都會出席，輪到他報告時，總是準備充足，問遍專家才會出手，沒有一般政治人物愛膨風的習性，讓人放心把政務交到他手中，也因為這種特質，讓林聰賢在這次改組中成為機動的「活棋」，各種職務都傳出可能由他接任。

黨內人士並以瘦肉精肉品問題為例表示，各縣市多半是重申立場，不過林聰賢會盤點自己縣市資源中可採取的各種因應手段，表現得比直轄市首長還要出色，在一次次的縣市長會議、黨內中常會與中執會裡，逐步累積自己的實力。

林聰賢昨透過幕僚謝謝各界關心，今天將出面說明出任農委會主委的心路歷程。

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  • 宜蘭縣長林聰賢（右）能夠詳述政策細節，並且帶入宜蘭縣實際做法，讓蔡英文總統印象深刻。圖為兩年前時任民進黨主席的蔡英文偕同林聰賢宣傳宜蘭綠色博覽會。（資料照）

    宜蘭縣長林聰賢（右）能夠詳述政策細節，並且帶入宜蘭縣實際做法，讓蔡英文總統印象深刻。圖為兩年前時任民進黨主席的蔡英文偕同林聰賢宣傳宜蘭綠色博覽會。（資料照）

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標題：務實不膨風 林聰賢內閣改組活棋


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