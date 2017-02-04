務實不膨風 林聰賢內閣改組活棋
2017-02-04
〔記者蘇芳禾、李欣芳、江志雄、林敬倫／綜合報導〕宜蘭縣長林聰賢在這波內閣改組成為大熱門，從外傳交通部長、衛福部長、勞動部長，最後落腳農委會，林聰賢成為蔡英文政府首位入閣的縣市長，格外受到矚目。
年初曾隨蔡出訪中美洲
知情人士透露，林聰賢總是能夠詳述政策細節，並且帶入宜蘭縣的實際做法，這些特質讓重視政策細節與執行層面的蔡總統印象深刻，小英常在內部會議中稱讚林聰賢。
據了解，府院思考這波改組，早在農曆年前就開始作業，林聰賢過年前就獲徵詢入閣，特別在他隨總統出訪中美洲友邦後，入閣傳聞就沒斷過。
蔡總統日前約見農委會主委曹啟鴻，告知「這個位置由林聰賢接」，林隨後接獲徵詢，全案大勢底定；不過，林聰賢不露口風，連日來，媒體紛紛為他「冊封」各項職務。
「比直轄市首長還出色」
黨政高層指出，林聰賢沒有顯赫學歷，但比別人更努力踏實，民進黨中常會、中執會幾乎都會出席，輪到他報告時，總是準備充足，問遍專家才會出手，沒有一般政治人物愛膨風的習性，讓人放心把政務交到他手中，也因為這種特質，讓林聰賢在這次改組中成為機動的「活棋」，各種職務都傳出可能由他接任。
黨內人士並以瘦肉精肉品問題為例表示，各縣市多半是重申立場，不過林聰賢會盤點自己縣市資源中可採取的各種因應手段，表現得比直轄市首長還要出色，在一次次的縣市長會議、黨內中常會與中執會裡，逐步累積自己的實力。
林聰賢昨透過幕僚謝謝各界關心，今天將出面說明出任農委會主委的心路歷程。
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