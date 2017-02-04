內閣異動》林美珠 一例一休善後 挑戰重重
2017-02-04
記者李欣芳／特稿
專業文官出身、具法政背景的行政院政務委員林美珠，這次臨危受命出任新任勞動部長，在現任勞動部長郭芳煜因勞基法「一例一休」修法配套溝通不力，面對各界指責壓力黯然下台的情況下，林美珠扛下「一例一休」新制後續善後及與勞資雙方溝通的重擔。如何降低新制引發的反彈，不僅行政院感到棘手，對林美珠而言，更是一大挑戰。
總統表姊 臨危受命
勞動部業務繁重，加上「一例一休」爭議正在風頭上，府院決定由林美珠出掌勞動部，可見總統蔡英文與行政院長林全對她的倚重。
法律專才林美珠，一九七八年自政大法研所畢業後的首份公職工作，是在財政部擔任法規會專員，她一路從基層公務員做起，後來轉進內政部，先後擔任著作權委員會正副主委，主管著作權業務，也曾出任內政部民政司長，對內政業務相當熟悉，還擔任過中選會秘書長，也熟稔選舉事務。
由於對內政與法律事務相當熟悉，去年五二○政黨輪替後，林全找她擔任行政院政務委員，負責督導內政部與法務部等業務，盼借重她多年來在文官體系的專業經驗。
行事低調的林美珠，是蔡總統的表姊，由於與總統有這一層的親情關係，林美珠深獲小英信任；蔡英文挑戰二○一六總統大位期間，林美珠擔任蔡英文競選辦公室主任，掌管財政，經手小英各項政治獻金等支出，獲得小英的倚重與信賴。正因與總統是親戚關係，林美珠去年入閣時，一度有所顧慮，擔心引發小英的困擾，但林全向林美珠表明是自己找她入閣，與小英無關，才讓林美珠釋懷。
法政背景 善於溝通
林美珠為人隨和、善於溝通，尤其勞動部未來推動相關修法，須借重法律專才並與各界溝通。郭芳煜這次因勞基法修法栽了一個大跟頭丟官，不令人意外，民進黨立委抱怨最多的首長，也是郭芳煜，林美珠未來如何為「一例一休」爭議善後，各方關注。
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