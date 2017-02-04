內閣異動》林聰賢 除了政績 也有小英賞識
記者游明金／特稿
宜蘭縣長林聰賢內定接任農委會主委，這位沒有家世背景的農家子弟，靠著自身努力攀上仕途高峰，成為繼陳定南、游錫堃之後，另一位進入內閣的宜蘭綠色執政首長。
曾因蔡落選淚流滿面
五十五歲的林聰賢，小時候為了幫父親分擔農務，推著水肥車上街收水肥，務農過程連結了對土地的情感；林聰賢從小就告訴自己，身為農家子弟，要成功沒有捷徑，只有踏實向前，才能突破困境。
林聰賢退伍後曾擔任保險員，一九八七年考上公職，翌年分發到宜蘭市公所擔任里幹事，這是擔任公務員的開始。不到兩年，被拔擢擔任清潔隊長，只是當時已爆發垃圾大戰，縣府變成垃圾場；林聰賢臨危受命，協調軍方讓出營區做為垃圾暫置場地，解決垃圾危機。
一九九四年，林聰賢轉任羅東鎮公所秘書，四年後，獲當時民進黨主席林義雄邀請入黨。真正開啟從政之路，則是二○○一年當選羅東鎮長；八年鎮長歷練備受肯定，二○○九年接下陳定南公事包，象徵傳承與開展，當選宜蘭縣長。首任縣長，各種民調數字，縣府團隊都名列前茅，被稱為五星級縣長；二○一四年連任，得票數更是創下宜縣長選舉紀錄，聲勢如日中天。
連任後，林聰賢針對農地「種農舍」問題改革，加強限制與規範，提高農地地價稅課徵，引來極大反彈；林聰賢勇於堅持與調整，將民怨與阻力減至最小。
林聰賢是個有溫度與感性的人，二○一二年，蔡英文總統落選到宜蘭謝票，林聰賢致詞時說到淚流滿面，久久不能自己。蔡英文輕輕拍著他的肩膀，一切盡在不言中。
蔡英文多次到訪宜蘭，對於林聰賢的認真，呈現出來的成果與改革理想，也都看在眼裡；去年宜蘭不老節彩排，蔡英文到場致詞連續兩次強調：「林縣長你做得很好，做得很棒，你辛苦了。」這次蔡總統出訪，林聰賢更是唯一隨行的縣市長，入閣除了縣政經驗累積，也有蔡英文的欣賞與信任。
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