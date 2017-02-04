內閣異動》陳時中 首位牙醫師接掌衛福部

2017-02-04

記者吳亮儀／特稿

前衛生署副署長陳時中將接任衛福部長，成為首位牙醫師出身的衛福部長，過去曾推動健保牙醫總額制，後來中醫和西醫基層延續這項制度，算是健保制度重要推手之一。

健保制度重要推手

六十五歲的陳時中為台北醫學大學牙醫系畢業，曾任衛生署副署長、台北市牙醫師公會理事長、牙醫師公會全國聯合會理事長，現任博齡牙科診所院長，在牙醫界輩分很高。

陳時中曾推動健保牙醫總額制度，讓總預算能控制在一定範圍內，當時有許多反對聲浪，但他認為這是「對牙醫界對的事」，不斷溝通後，終於說服各界，後續中醫、西醫基層也陸續沿用此制度。

現任牙醫師公會全國聯合會理事長陳義聰說，陳時中是不可多得的人才，當年先推行牙醫在健保總額預算，樹立良好典範，後來健保全面推行總額制，避免預算無限膨脹，陳時中功不可沒。

陳義聰也說，陳時中常提醒衛生署同事「弱勢優先」、「民眾優先」觀念，而不是牙醫、醫療人員優先，朋友都很清楚，他念茲在茲的不是醫界最高利益，而是所有人民、國家的共同利益。

陳時中長年擔任民進黨智庫，替綠營執筆醫療政策白皮書；他昨天受訪時也認為，可能就是為民進黨撰寫醫療政策白皮書，讓他有機會接掌衛福部。

陳時中也說，「醫療是個服務業」，接任後希望讓醫界「人盡其才」，讓業務更有效率。至於食品安全問題，他也表示「安全」第一，且要讓風險透明化，在重視本土需求下，也要和國際標準接軌，但也要以實證為基礎。

陳時中上任後，首要面對的是長照2.0政策推動、醫療環境改革等，以及民眾非常關心的食安問題，包括日本核災區食品開放與否、瘦肉精美豬叩關等問題。而牙醫出身的陳時中，能否獲得醫界的普遍認可，恐怕還有一段路得走。