內閣異動》陳良基 轉戰科技部 終於當部長
2017-02-04
記者林曉雲／特稿
去年四月二十日，準行政院長林全介紹陳良基出任教育部政務次長時，曾公開說，擔任次長是「委屈了」；這次改組後接任科技部長，再次證明是林全「珍惜的人才」，教育界對於陳良基「被扶正」，多認為是意料中的事。
林全讓陳不再「委屈」
陳良基被產學界譽為「點子王」和「技轉王」，曾擔任國家實驗研究院院長，近年來著重於創新創業，符合總統蔡英文期待教育部長「能與產業對話」的條件，也一度是首任科技部長的人選之一。去年三月，林全接受媒體訪問，使陳良基接掌教育部的消息提早走漏，引發部分教育界人士強力反對，經各種考量，先暫時委屈陳良基出任次長。
如今陳良基轉換跑道擔任科技部長，除符合其專才之外，相關人士透露，更重要的原因是，林全心疼陳良基恐在龐大的教育部體系內「溺水」，決定出手讓人才適任適所。
未來接掌科技部後，將大力推動五年二十億元的「新型態產學研鏈結創新研究中心計畫」，鏈結法人與大學，建立合作機制，提升研發能量。該計畫原就是陳良基在教育部次長任內主導推動，也與總統蔡英文拋出的政策牛肉一致，聚焦在亞洲矽谷、生技醫療、國防、智慧機械、綠能、高質材料與循環經濟、精緻農業等「五加二創新產業」。
陳良基大學學者出身、科技人的個性，面對複雜的教育官僚體系，曾被教育部內人士形容「如同小白兔進入叢林中」，在政務領導上，面對「公婆妯娌」微妙的緊張關係，他低調應對，仍被視為巨大威脅，被防堵的情況日益嚴重。陳的處境引發高層關注，大學學界也有人抱屈、告上高層，教育部內即預言，陳良基頂多一年內就會離開教育部。
政界分析，把陳良基放在科技部長的位置，是林全讓陳良基可以放手推動產業研發創新政策，也是讓人才有做事的空間。
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