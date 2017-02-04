工商團體 籲勞動部速提一例一休配套

2017-02-04

〔記者羅倩宜、黃邦平／台北報導〕勞動部長換將，工商團體寄予厚望。工總表示，林美珠是少數非工運出身的勞動部長，應可更客觀處理勞資問題，盼儘快提出一例一休配套，如放寬加班彈性。商總則期待林美珠可針對加班費計算方式重新檢討，並提高每月加班上限至五十四小時。

工總：加班彈性應該放寬

工總理事長蔡練生表示，過去幾屆勞動部長或勞委會主委，除陳雄文外，大多為工運出身，因此很多問題偏向勞工，「但偏向勞工不一定真正對勞工有幫助，必須更宏觀，把經濟的餅做大，勞工才能真正受惠」。

工總指出，當初政府組織改造，工商界就很反對把勞委會改成勞動部，建議應該要定義為「人力資源部」才對；事實證明，幾位工運出身的主委或部長，只是一味爭取勞工權益，比較少思考如何滿足經濟發展所需的人力，如何提升勞工素質。

蔡練生認為，過去沒有低薪問題，是近幾年經濟不好才出現低薪，「餅沒做大，大家才會越搶越兇」。他說，林美珠並非工運出身，且在公務部門歷練豐富，協調能力強，建議她上任後的當務之急是提出一例一休的配套。

「尤其是加班彈性應該放寬。」工總表示，加班費提高，雇主還可咬牙吸收，但諸如七休一及加班工時上限等，讓資方找不到人力，勞方也無法加班而收入減少，應儘快訂出配套彌補。

商總：加班費計算應重新檢討

商總理事長賴正鎰表示，期待林美珠上任後，不要製造勞資對立，應和各部會充分協調，一起把經濟環境搞好，「台灣的勞工福利想學歐洲，但我們的國民所得只有歐美的一半，這種強制做法對整體經濟的壓力會過大」。他建議，勞基法現行加班一小時算四小時應重新檢討，每月加班上限也應放寬。

全產總：應檢討勞基法責任制

勞團則希望新部長能多聽聽勞工的心聲。全國產業總工會秘書長戴國榮表示，現在是新政府勞資關係對立最嚴重的時刻，這時候接勞動部長簡直是「跳火坑」，希望新部長能多傾聽民意，溝通能力絕對要夠，林美珠這個人選讓人意外，反過來想，如果能「直達天聽」，說不定一些政策瓶頸比較容易解決。

戴國榮期許，現階段勞動部要解決勞工低薪的困境、促進年輕人穩定就業、伸張公權力落實勞動政策，接下來要檢討勞動基準法「責任制」、「變形工時」等條文，杜絕雇主鑽漏洞。