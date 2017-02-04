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壓頭浸水、抓腳倒吊…補習班酷刑虐童7年

2017-02-04

負責人、2女老師 被起訴

〔記者錢利忠、何世昌／台北報導〕台北市長欣補習班女負責人林漢凌及女老師劉蕓德、金智儀，三女涉嫌對Ｌ姓男童，祭出壓頭浸水、抓腳倒吊、辣椒水噴眼等「十大酷刑」凌虐，前後長達七年，老師集體虐童行徑，宛如韓國電影「熔爐」翻版，台北地檢署昨依妨害幼童發育罪起訴三女師，最重可處五年徒刑。

據了解，該補習班加盟為「快樂瑪麗安南海分校」，一○三年被揭露虐童後，總部已終止其加盟；台北市教育局昨表示，該補習班已廢止立案並停業。

男童的父親昨透露，該補習班原是按月收費，但一年收十三個月費用，他們向教育局檢舉後，該補習班因而遭裁罰，他懷疑兒子可能因而遭報復，父親昨針對三女師說：「當初妳們做了什麼，自己要負責！」

檢方調查，九十五年三月，當時才兩歲半的Ｌ童，被父母送到台北市和平西路的該補習班，卻就此苦嚐七年多悲慘遭遇。

冬天脫光沖冷水、逼吃發霉點心

檢方查出，男童曾被林漢凌壓住頭部，塞進充氣式泳池及裝滿冷水的水桶中掙扎；被罰交互蹲跳；跨椅懸空苦撐；冬天脫光後沖冷水；被抓住雙腳、頭下腳上旋轉，導致撞牆而使拇指骨裂。

育有孩子的林漢凌還在班上宣布，指男童的母親在醫院任職，其手上有病毒、尿尿有細菌，逼男童全天戴口罩坐在教室外，禁止他喝水、吃飯如廁；逼他吃黴菌絲已達約七公分的發霉點心，還用辣椒水噴他臉部，林漢凌甚至把男童帶回林家，將他扮女裝嘲弄。

一○三年十一月，男童已離開該補習班，因議員踢爆該補習班凌虐其他兒童，男童看到電視新聞告訴母親：「她們以前做的壞事，終於有人講出來了！」林漢凌疑似懷疑男童告狀，竟撥男童的手機質問，還找丈夫到男童母親服務的醫院「探訪」，男童嚇得一接到電話就發抖，事後爆發創傷後壓力症候群，出現自殘、攻擊性行為。

檢方訪查追犯行 3女辯童自傷

檢方依教育局提供其他受虐者的訪查資料、該補習班三名女老師證詞、台大醫院及北醫附設醫院對Ｌ童心理諮商鑑定結果、Ｌ童及父母的證詞，歸納出男童確遭林女等三人凌虐七年。

檢方還認定男童遭類似愛的小手的「長條形柱狀物」長期毆打；上課不准使用桌椅、跪地寫作業等。

但三女應訊時均否認虐童，指是男童過動自己弄傷，但檢方不採信。

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  • 台北市長欣補習班女負責人林漢凌（圖中）及兩名女老師，涉嫌對L姓男童凌虐七年。 （資料照）

    台北市長欣補習班女負責人林漢凌（圖中）及兩名女老師，涉嫌對L姓男童凌虐七年。 （資料照）

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