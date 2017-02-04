| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

前官員:趕川普下台 軍事政變最快

2017-02-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對甫上台一週便搞得全美甚至全球大亂的美國總統川普，國防部一名前任官員公開暗示，美軍發動政變是唯一能有效把川普趕下台的手段。

歐巴馬政府的國防部政策官員布魯克斯（Rosa Brooks）女士執筆為「外交政策」所撰寫的社論文中指出，川普出任總統的第一週就做得太過分，「沒錯，他就是個所有人都害怕的瘋子……有一種我本人直到目前都覺得匪夷所思的可能性，就是軍事政變或至少軍方領導人拒絕奉行特定指令。」布魯克斯說，這是她擔任多年公職生涯（包括從二○○九年到一一年擔任國防部政策主管）以來，首度想像軍方高官回嗆總統「不，長官。我們不會這麼做」的這種煞有介事的情節。

布魯克斯還說，川普以「敏感易怒、古怪乖張又有如脫韁野馬」的態度面對國防，恐導致美軍高層被迫執行可能與基本國安了解脫節的危險命令……想到美軍高層未來可能公開反抗總統命令就令人害怕，但軍方順從來自總統的瘋狂命令亦如是……「畢竟軍人宣誓保護的是美國憲法，不是總統。」

此外，美國「公共政策民調」（Public Policy Polling）最近的一份民調結果顯示，四成登記選民支持彈劾川普，五十二％受訪者認為寧可讓歐巴馬繼續當總統，四十三％支持川普。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：前官員:趕川普下台 軍事政變最快


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.