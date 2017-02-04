前官員:趕川普下台 軍事政變最快
2017-02-04
〔編譯張沛元／綜合報導〕針對甫上台一週便搞得全美甚至全球大亂的美國總統川普，國防部一名前任官員公開暗示，美軍發動政變是唯一能有效把川普趕下台的手段。
歐巴馬政府的國防部政策官員布魯克斯（Rosa Brooks）女士執筆為「外交政策」所撰寫的社論文中指出，川普出任總統的第一週就做得太過分，「沒錯，他就是個所有人都害怕的瘋子……有一種我本人直到目前都覺得匪夷所思的可能性，就是軍事政變或至少軍方領導人拒絕奉行特定指令。」布魯克斯說，這是她擔任多年公職生涯（包括從二○○九年到一一年擔任國防部政策主管）以來，首度想像軍方高官回嗆總統「不，長官。我們不會這麼做」的這種煞有介事的情節。
布魯克斯還說，川普以「敏感易怒、古怪乖張又有如脫韁野馬」的態度面對國防，恐導致美軍高層被迫執行可能與基本國安了解脫節的危險命令……想到美軍高層未來可能公開反抗總統命令就令人害怕，但軍方順從來自總統的瘋狂命令亦如是……「畢竟軍人宣誓保護的是美國憲法，不是總統。」
此外，美國「公共政策民調」（Public Policy Polling）最近的一份民調結果顯示，四成登記選民支持彈劾川普，五十二％受訪者認為寧可讓歐巴馬繼續當總統，四十三％支持川普。
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