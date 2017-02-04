2017-02-04

南韓統一部三日表示，北韓情報部門「國家安全保衛部」部長金元弘上月中遭北韓最高領導人金正恩整肅，表面上軍銜由四星大將貶為一星少將，但實際上已遭免職，該部另有四位副部長級幹部遭處決。北韓官方稱整肅原因為該部出現踐踏人權與貪婪腐敗等現象，但南韓認為這是金正恩讓他們成為代罪羔羊，以安撫民怨。現年七十一歲的金元弘，二○○九年起獲金正恩提拔，二○一三年幫他除去「二號人物」姑丈張成澤等人，一路扶正為「實際二把手」。圖為南韓首都首爾地鐵站螢幕三日播放金元弘消息。（圖：美聯社，文：編譯周虹汶）