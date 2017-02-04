美CIA新任女副局長 涉水刑逼囚
2017-02-04
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國中央情報局（ＣＩＡ）新任局長龐皮歐二日表示，他已選擇資深女情報官員哈斯柏（Gina Haspel）擔任副局長，成為中情局首位任此要職的女性。哈斯柏長期主管秘密行動，據報她曾在泰國掌管「黑牢」，並以水刑等手段虐囚。紐約時報說，川普政府透過此一任命案釋放罕見公開訊號：願意以更寬容角度看待中情局過往的黑暗歷史。
美國匿名情報及國會官員指出，二○○二年，哈斯柏曾於泰國主管一座中情局海外監獄，兩名「開打」恐怖組織嫌犯在此受到水刑及其他酷刑逼供，當中一名嫌犯一個月就遭受水刑八十三次，整個過程並錄影存證。二○○五年，她下令摧毀中情局的水刑錄影畫面。「開打」嫌犯的律師原本要以此做為出庭證據。
川普曾提議恢復水刑，目前未知中情局會否付諸實行。華府對此任命反應兩極。參議院情報委員會副主席、民主黨參議員華納表示，他將在公聽會上確認哈斯柏會否遵守法律；兩名民主黨參議員認為，哈斯柏的背景使她無法任此要職；美國公民自由聯盟 （ＡＣＬＵ）副主任安德斯亦指出，他「嚴重關切」這項任命。
反之，中情局三名前局長、國家情報首長克萊伯等情治高官，則發表聲明支持哈斯柏。中情局前副局長莫雷爾強調，哈斯柏任職期間並未犯錯或違法，當年只是奉總統之令行事。
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