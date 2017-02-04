白宮藏鏡人 巴農操弄新政
2017-02-04
〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著美國總統川普上台後的政策混亂情況愈演愈烈，外界的關注焦點也從素人總統轉移到大權在握的白宮資深顧問巴農身上。《時代雜誌》最新一期以巴農為封面人物，標題為「偉大的操弄者」。
白宮首席策士巴農鮮少公開露面或發言，但卻不折不扣是白宮中流砥柱。川普上台後一舉一動都有巴農下指導棋的痕跡：他是川普就職演說的撰稿人之一，也是如今在全美甚至全球引發軒然大波的穆斯林禁令的草擬者，甚至還促使川普提名保守派聯邦法官戈蘇奇出任聯邦最高法院大法官。
川普的一名顧問形容白宮幕僚的權限川普說了算，但巴農卻能在選前便與川普商議上台後的當務之急；雖說決定權仍在川普手中，但「提供（當務之急）清單的是巴農」。六十四歲的巴農是川普政府主要的意識形態推動者，即所謂首席意識形態長，與川普的密切關係在於兩人有類似的世界觀。
川普曾在著作「交易的藝術」中強調談判首重「衝撞」，競選期間又因不受共和黨高層支持而高舉反當權派旗幟，並以「被遺忘者」的捍衛者自居，除了拉攏選票，更在上台後以此為名進行破壞。這與巴農的觀點看似不謀而合。一名曾在派對上與巴農見過面的人士透露，巴農自稱自己就像列寧，急切地想「破壞一切，摧毀當今所有當權派」。
此外，巴農也對所謂「第四翻轉」的理論深信不疑，該理論認為，從獨立戰爭、南北戰爭到二次世界大戰，美國每八十年就會重複發生一次危機；巴農深信第四次翻轉將摧毀既有制度與重建新秩序。《時代》指出，巴農是真正的反當權派信徒，從政不為名利，他要的是改變，難怪他曾告訴華盛頓郵報：「我們正在目睹的是新政治秩序的誕生。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 川普愈罵愈有人看 美國媒體起死回生
- 清大校長賀陳弘續任同意投票 3月初揭曉
- 自由廣場》防止中資操弄媒體斬首
- 竹南龍鳳宮點燈 大湖準備打新丁粄
- 自由廣場》最不正常 最自由
- 自由廣場》原來軍公教分好幾種
- 與菲共停火命令 杜特蒂喊卡
- 激戰！農田水利會長改選 至少四搶一
- 悄悄話 流光
- 伊朗試射彈道飛彈 川普政府祭新制裁
- 山友獲救掏現金答謝 墾丁警消堅辭大禮
- 謝沛恩 揍人最過癮 衣架子撐起Balenciaga 使壞搞笑磨戲路
- 大谷全面退賽 日本隊「經」難過
- 證券行情表、證券表格
- 陳子威槓「禁區猛獸」 璞園尾盤超車
- 護酒駕嗆警察 立委幹部起訴
- 《進擊的鼓手》嚴師變警官 追捕恐攻炸彈客
- 流浪動物零撲殺上路 民團憂棄養潮
- 雲科大創意花燈 前進溫哥華
- 《化育原民播漢風》對聯歧視原民？ 善化公所說誤解
- 可憐娃怕師報復 瞞爸媽7年不敢說
- T-Bike春節超人氣 5月底拚增28站
- 李亞軒網球教室 輸給小小球員
- 月光夢公園 醒時如夢時
- 自由廣場》新台幣 新台灣
- 自由談》總算換人了！
- 中國不鏽鋼 美祭雙反稅
- 沙鹿陸橋髒亂 菸蒂、檳榔渣成堆
- 小小說 靠粉過日子的女人
- 傳藝中心人力緊 研擬每週三休園
- 勇士休到崩壞? 爆冷輸金酒
- 農曆年後竹東出現垃圾長城 居民跳腳
- 《雞年看運勢》命理老師預警 柯Ｐ面臨危「雞」
- 超額教師 桃市教局助培養第二專長
- ISM：美國1月服務業小幅成長
- 花燈下滿地垃圾 網友酸「最美風景」
- 改造兄弟投手群 銳威2步驟
- 自由廣場》郭冠英無「休」可「退」
- 過完農曆新年… 國民黨員數暴增6587人
- 立委蔣萬安 宜蘭設服務處
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：白宮藏鏡人 巴農操弄新政
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分