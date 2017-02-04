白宮藏鏡人 巴農操弄新政

2017-02-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著美國總統川普上台後的政策混亂情況愈演愈烈，外界的關注焦點也從素人總統轉移到大權在握的白宮資深顧問巴農身上。《時代雜誌》最新一期以巴農為封面人物，標題為「偉大的操弄者」。

白宮首席策士巴農鮮少公開露面或發言，但卻不折不扣是白宮中流砥柱。川普上台後一舉一動都有巴農下指導棋的痕跡：他是川普就職演說的撰稿人之一，也是如今在全美甚至全球引發軒然大波的穆斯林禁令的草擬者，甚至還促使川普提名保守派聯邦法官戈蘇奇出任聯邦最高法院大法官。

川普的一名顧問形容白宮幕僚的權限川普說了算，但巴農卻能在選前便與川普商議上台後的當務之急；雖說決定權仍在川普手中，但「提供（當務之急）清單的是巴農」。六十四歲的巴農是川普政府主要的意識形態推動者，即所謂首席意識形態長，與川普的密切關係在於兩人有類似的世界觀。

川普曾在著作「交易的藝術」中強調談判首重「衝撞」，競選期間又因不受共和黨高層支持而高舉反當權派旗幟，並以「被遺忘者」的捍衛者自居，除了拉攏選票，更在上台後以此為名進行破壞。這與巴農的觀點看似不謀而合。一名曾在派對上與巴農見過面的人士透露，巴農自稱自己就像列寧，急切地想「破壞一切，摧毀當今所有當權派」。

此外，巴農也對所謂「第四翻轉」的理論深信不疑，該理論認為，從獨立戰爭、南北戰爭到二次世界大戰，美國每八十年就會重複發生一次危機；巴農深信第四次翻轉將摧毀既有制度與重建新秩序。《時代》指出，巴農是真正的反當權派信徒，從政不為名利，他要的是改變，難怪他曾告訴華盛頓郵報：「我們正在目睹的是新政治秩序的誕生。」