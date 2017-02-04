美防長:釣魚台屬美日安保範圍
2017-02-04
〔編譯周虹汶／綜合報導〕本月啟程訪問南韓與日本兩盟國的美國新任國防部長馬提斯，三日在首爾警告近來又傳出試射彈道飛彈風聲的北韓切勿動用核子武器，以免招致美國「有效的壓倒性」回擊，另重申「戰區高空防禦飛彈」（ＴＨＡＡＤ，簡稱薩德）將於今年內在南韓部署並啟動。他同日轉往東京，與日本首相安倍晉三晤談，確認中國和日本皆主張主權的釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）乃「美日安保條約」第五條適用範圍。
美國新總統川普選前以撤回駐日四．七萬美軍及駐南韓二．八五萬美軍為要脅，主張長期接受美國保護傘的日、韓兩國該挹注足夠資金，透露孤立主義路線。但馬提斯此行並未討論軍費分攤問題，透過上任來優先訪問日、韓，充分展現日、韓在美國新政府眼中地位。
馬提斯在首爾會晤南韓國防部長韓民求，重申對南韓協防承諾以及ＴＨＡＡＤ今年部署並啟動的時程不變，但強調ＴＨＡＡＤ並非針對中國，三月也會擴大實施「關鍵決心」及「鷂鷹」兩聯合軍事演習。
馬提斯同日轉往日本，與安倍首相在官邸會談近五十分鐘，確定一九五一年簽訂的「美日安全保障條約」第五條「共同防衛」主張依舊，承諾美國會「百分百」、「肩並肩」與日方站在同一陣線，讓日本得以向全球展現雙方「堅定不移的結盟關係」。
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