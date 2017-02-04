氣伊朗搗「彈」 川普宣布制裁

2017-02-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊朗上月底試射飛彈挑釁美國，美國財政部宣布對伊朗多個個人、企業和實體展開新一輪制裁，這是美國總統川普上月廿日就職後首次對伊朗採取具體行動，以實現其強硬對付伊朗的競選承諾。外媒分析，美國和伊朗可能再度陷入緊張局勢。

美國政府近日向伊朗等七個穆斯林國家發布移民禁令，激怒伊朗於上月廿九日試射中程彈道飛彈，此舉引發川普及國家安全顧問弗林先後對伊朗當局提出「正式警告」，川普在二日的白宮會議上被問及是否採取軍事行動時，甚至堅稱「沒有什麼不可能」。不僅如此，川普三日在「推特」還指出，歐巴馬政府對伊朗仁慈，但伊朗當局不懂感激，直言伊朗是在「玩火」。

外媒指出，上述制裁早已開始研擬，伊朗試射飛彈成了川普決意將該計畫付諸實行的導火線。川普在競選期間即多次抨擊前總統歐巴馬任內達成的伊朗核協議軟弱、無效。

美國財政部宣布，新制裁的內容以不違反二○一五年伊朗和聯合國安理會五常任理事國與德國所達成的核子協議為原則，並以現有涵蓋恐怖主義和大規模毀滅性武器的行政命令為基礎。首波制裁影響層面擴及十三名個人，以及十二個企業或政治實體，其中不乏總部位於阿拉伯聯合大公國、黎巴嫩和中國者，手段包括資產凍結、旅遊禁令等。這些機構與個人，都是與伊朗飛彈計畫和提供恐怖組織武裝相關者。

面對最新制裁，伊朗外交部回應，即使面對威脅，也不會發動戰爭。伊朗最高領袖哈米尼的高級顧問維拉亞堤（Ali-Akbar Velayati）反擊表示，伊朗不會對美方「無經驗人士的無用威脅」讓步，「美國將是最後輸家」。