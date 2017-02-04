| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

氣伊朗搗「彈」 川普宣布制裁

2017-02-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊朗上月底試射飛彈挑釁美國，美國財政部宣布對伊朗多個個人、企業和實體展開新一輪制裁，這是美國總統川普上月廿日就職後首次對伊朗採取具體行動，以實現其強硬對付伊朗的競選承諾。外媒分析，美國和伊朗可能再度陷入緊張局勢。

美國政府近日向伊朗等七個穆斯林國家發布移民禁令，激怒伊朗於上月廿九日試射中程彈道飛彈，此舉引發川普及國家安全顧問弗林先後對伊朗當局提出「正式警告」，川普在二日的白宮會議上被問及是否採取軍事行動時，甚至堅稱「沒有什麼不可能」。不僅如此，川普三日在「推特」還指出，歐巴馬政府對伊朗仁慈，但伊朗當局不懂感激，直言伊朗是在「玩火」。

外媒指出，上述制裁早已開始研擬，伊朗試射飛彈成了川普決意將該計畫付諸實行的導火線。川普在競選期間即多次抨擊前總統歐巴馬任內達成的伊朗核協議軟弱、無效。

美國財政部宣布，新制裁的內容以不違反二○一五年伊朗和聯合國安理會五常任理事國與德國所達成的核子協議為原則，並以現有涵蓋恐怖主義和大規模毀滅性武器的行政命令為基礎。首波制裁影響層面擴及十三名個人，以及十二個企業或政治實體，其中不乏總部位於阿拉伯聯合大公國、黎巴嫩和中國者，手段包括資產凍結、旅遊禁令等。這些機構與個人，都是與伊朗飛彈計畫和提供恐怖組織武裝相關者。

面對最新制裁，伊朗外交部回應，即使面對威脅，也不會發動戰爭。伊朗最高領袖哈米尼的高級顧問維拉亞堤（Ali-Akbar Velayati）反擊表示，伊朗不會對美方「無經驗人士的無用威脅」讓步，「美國將是最後輸家」。

廣告
  • 新德里正舉行「印度藝術博覽會」。圖為一名觀眾三日拍攝尼泊爾藝術家蘇尼．席格代（Sunil Sigdel）的作品，將美國總統川普、俄國總統普廷（中）和北韓領導人金正恩（右）的肖像以南亞傳統宗教人物的獨特畫風加工呈現。（路透）

    新德里正舉行「印度藝術博覽會」。圖為一名觀眾三日拍攝尼泊爾藝術家蘇尼．席格代（Sunil Sigdel）的作品，將美國總統川普、俄國總統普廷（中）和北韓領導人金正恩（右）的肖像以南亞傳統宗教人物的獨特畫風加工呈現。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊朗 伊朗核協議 川普 試射飛彈
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：氣伊朗搗「彈」 川普宣布制裁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.