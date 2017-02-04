歐規川隨?川式外交悄轉向
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕承諾將對前朝的外交政策改弦易轍的美國總統川普，逐漸接受歐巴馬政府的一些重要策略，包括警告以色列遏止屯墾建設、要求俄國撤出克里米亞，並威脅伊朗其近期的彈道飛彈試射將招致制裁，紐約時報報導，川普當局準備實施的經濟制裁，類似歐巴馬政府一年多前實施的相關制裁，同時，沒有跡象顯示川普將撕毀歐巴馬視為政績的伊朗核子協議。
選戰期間 擺明支持以國
選戰期間，川普宛如以色列堅定的支持者。去年十二月，他批評歐巴馬政府讓聯合國安理會通過譴責以色列擴大其屯墾行為的決議案。而在川普宣誓後，以色列宣佈核准在西岸佔領區增建兩千五百個住宅，本週又再追加增建三千個住宅。本月一日，以國總理納坦雅胡更進一步矢言，將在西岸建設多年來的第一個新屯墾區。
歐巴馬如同其他美國總統，將屯墾建設視為以巴和談的障礙。紐時二日報導，白宮二日突然發布聲明，敦促以國不要將屯墾建設擴展超越東耶路撒冷與西岸目前的界線外。白宮發言人史派瑟聲明說：「我們不認為屯墾區的存在是和平的障礙。然而新屯墾區的建設，或將現有的屯墾區擴大超越當前的界線，將無助於達成和平的目標。」
見過約旦國王 立場轉變
白宮強調，川普對屯墾活動「沒有正式的立場」，他將在十五日與納坦雅胡會面，屆時將討論相關議題。紐時報導，川普是在二日舉行的國家祈禱早餐會外，與約旦國王阿布杜拉二世短暫會面後，轉變其立場，收容大批巴勒斯坦人的約旦，堅定反對屯墾區。川普也曾承諾要將美國大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，不過白宮已放慢該行動，部份原因是擔心引發暴力反應。
選戰期間，川普表示讓美俄關係升溫是其外交政策的核心，而歐洲領袖咸認他將解除俄國因併吞克里米亞，歐巴馬對俄國總統普廷實施的制裁。不過，二日川普的駐聯合國大使海利在聯合國安理會上表示，「我們希望改善與俄國的關係，然而烏克蘭東部的悲慘狀況，必須對俄國行動提出明確、強烈的譴責」。她說，美國不會解除對俄制裁，直至俄國停止動搖烏克蘭，並自克里米亞撤軍。
川普上任後與近如墨西哥、親如澳洲的盟邦爆發口角，讓他的國務卿提勒森與其他閣員必須為他造成的可能傷害收拾殘局，一個扮黑臉、一個扮白臉的動態模式可能界定了未來四年美國的外交實踐。提勒森一日在宣誓後數小時展開工作，他致電給墨國與加拿大外長以及納坦雅胡，並會見約旦國王與德國外長嘉布瑞爾。超過九百名外交官抗議川普暫時中止難民以及七個穆斯林國家公民的入境，提勒森對此呼籲團結，表示「人人都有表達政治信念的權利，但別讓個人的信念壓倒我們團隊合作的能力。」
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