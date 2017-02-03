川普寶貝秀髮 長期吃生髮藥

2017-02-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕紐約時報近月四訪過去照顧美國總統川普健康長達三十六年的家庭醫師博恩斯坦（Harold N. Bornstein），意外得知今年七旬的美國新元首一頭蓬鬆金髮祕密：服用「柔沛」（Propecia）。

博恩斯坦前年十二月曾首度對外公開川普健康情形，稱這位美國史上入主白宮年紀最大者，乃歷來「最健康」總統候選人，卻未出示足夠證明；八個月後，竟說當時背書僅用五分鐘寫下，因為有川普派來的豪華轎車在外等著取件。不過，期待川普跟隨美國前總統雷根和老布希腳步，自稱一個月前曾向川普秘書毛遂自薦的他近日向紐時抱怨，除了入宮不成、忍著背痛腳傷參加「不舒服」的川普就職典禮，白宮幕僚至今沒跟他要過川普三十六年來的醫療紀錄或致電討論。

今年六十九歲的博恩斯坦表示，川普原本是他父親的客戶，他一九八〇年接手，每年固定在自家診所為川普做大腸鏡等檢查，自詡「可能是全球唯一」擁有川普三任妻子電話者，兩人直到川普上月二十日就職才失去聯繫。而不僅川普為生髮而服用可治療雄性禿的「柔沛」，他本人也親身見證，保證兩人茂密長髮飄飄都是真毛。

儘管宣稱川普健康「不甘你們的事」，博恩斯坦公開川普另兩種常備藥，一是為對抗酒糟性皮膚炎而用的抗生素，另一是治療高膽固醇血症的「 冠脂妥」（Crestor）；此外，每天服用一顆低劑量的嬰兒阿斯匹林，降低突發性心臟病風險。整體而言，保健方式「相當跟得上時代」。

博恩斯坦說法，與川普身上攝護腺癌指標「前列腺特異抗原」（ＰＳＡ）一向低於常人的事實不謀而合：柔沛的主成份菲那雄胺（finasteride）可預防攝護腺肥大，但會產生多毛症副作用，因此變身防脫髮藥物；博恩斯坦前年十二月和去年九月出具的健康證明，則顯示川普ＰＳＡ僅〇．一五，以致從無泌尿科醫師關切川普攝護腺問題，原來一切關乎他的頂上學問。