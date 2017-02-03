砸錢投資？ 傳安倍訪美將送大禮

2017-02-03

〔編譯林翠儀／綜合報導〕「日本經濟新聞」二日報導，日本打算以「日本政府年金投資基金」（GPIF）投資美國基礎建設，替美國創造數十萬人的就業機會。首相安倍晉三預定下週訪美，據報導，這將是安倍帶給美國總統川普的「伴手禮」之一，不過GPIF理事長高橋則廣否認這項報導，強調不會因為政府指示而改變投資組合。

另外，共同社報導也指出，美日兩國政府有意成立新的部長級戰略對話架構，涵蓋經濟貿易、安全保障等領域，以有效應對在亞太地區從經濟及軍事兩方面崛起的中國，據稱這是美方在安倍訪美前主動提議設置。

這個高層級的戰略對話架構將由美國副總統彭斯及日本副首相兼財相麻生太郎掛帥。美方成員可能包括新任國務卿提勒森、國防部長馬提斯及準商務部長羅斯，日方則是外務大臣岸田文雄、防衛大臣稻田朋美及經產大臣世耕弘成等人。

美日元首「川安會」預定在十日舉行，先前已有多家日本媒體報導，安倍此行將向川普提出一項名稱暫定為「日美經濟成長與就業倡議」的方案，以擴大和美國的經濟合作，其中也包括川普最重視的創造就業機會議題。安倍一日在眾議院預算委員會中表示，他將利用這次會談向川普解釋，進駐美國的日本企業為美國產業界做出的貢獻。另外，希望雙方能認真商量，日本將如何在基礎建設方面提供協助。

日經報導，「日美經濟成長與就業倡議」草案中包括四大項：投資美國基礎建設、共同投資第三國基礎建設、共同研究機器人及人工智能（AI）等領域、應對網路攻擊。

在投資基礎建設方面，日方打算動用GPIF購買美國企業發行的相關債券，日本的GPIF至去年三月底規模超過一百三十五兆日圓（約三十七．五兆台幣），有「全球最大的退休基金」之稱，最高可動用五％資金投資海外基礎建設，日本政府認為投資美國基礎建設的空間很大，而且能為美國創造數十萬人的就業機會。報導還列舉加州和德州正在爭取興建高速鐵路等計畫。

不過，共同社報導也指出，GPIF的資金運用原則是不受政府方針影響，純粹追求投資效果。如果為了改善日美關係而動用公共年金投資，恐引發爭議。