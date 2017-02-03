伊凡卡攜女 出席中國使館春酒

2017-02-03

〔駐美特派員曹郁芬／華府一日報導〕美國總統川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）今晚帶著五歲女兒阿拉貝拉（Arabella），出席中國駐美大使館的春節晚宴。雖然未接受媒體採訪，也未公開發言，但已引起在場賓客和媒體騷動。這應是伊凡卡在川普就任後首次在外國駐美使館活動中亮相。

川普自競選以來多次公開強烈批評中國，台海兩岸也爭相與川普團隊建立關係。台灣總統蔡英文去年十二月與川普通電話搶得先機，中國也在急起直追，直接在第一家庭身上下功夫。伊凡卡雖然沒有公職在身，卻是外界公認最受川普疼愛的孩子，對川普很有影響力。她出現在中國大使館，說明中國在川普家族身上的努力有了回報。

阿拉貝拉從十八個月大就開始學中文，伊凡卡曾在農曆年前大秀阿拉貝拉用中文吟詩的錄影帶畫面。伊凡卡本人與媒體大亨梅鐸的前妻、來自中國的鄧文迪則是閨密。

中國駐美大使館今晚舉辦一場以外賓為主的春節晚宴，只開放中國官方媒體採訪。駐美大使館新聞官事先告知媒體，伊凡卡可能意外現身。當中國駐美大使崔天凱陪伴伊凡卡和阿拉貝拉現身時，賓客一陣譁然，紛紛拿起手機拍照。據與會者轉述，伊凡卡在現場停留約十至十五分鐘，並未致詞，也拒絕接受媒體訪問。阿拉貝拉則在眾人矚目下怯場，不肯秀她的中文功力。

一位與會者問起伊凡卡時，崔天凱回答：「她真的喜歡中國。」華盛頓郵報報導，伊凡卡顯然願意使用她的魅力辦外交。