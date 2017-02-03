| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

為薩德鋪路 美防長先訪韓

2017-02-03

〔編譯林翠儀／綜合報導〕美國國防部長馬提斯（James Mattis）二日抵達亞洲訪問行程首站南韓，先後拜會南韓代理總統黃教安、青瓦台國家安保室長金寬鎮等人。馬提斯向黃教安表示，面臨北韓核武與飛彈威脅，美國政府將進一步深化韓美關係；韓美兩國重申將按原訂計畫推動駐韓美軍部署戰區高空防禦系統（THAAD，薩德），並就致力發展韓美同盟關係及聯合防衛戰力達成共識。

馬提斯預定三日與南韓國防部長韓民求舉行會談，兩人除將談及北韓核武及飛彈問題外，也將再度確認薩德系統部署，並商討詳細日程。

這是川普新政府高層官員首次出訪海外，在傾向保護主義的川普主政下，美國的亞太政策走向已引起普遍關切。馬提斯上任後選擇南韓和日本做為首次出訪的國家，旨在凸顯川普政府重視亞洲兩盟國的態度。讓南韓感到較為振奮的是，馬提斯「先訪南韓再訪日本」的順序安排。南韓媒體報導，這是繼一九九七年四月柯林頓政府國防部長柯恩（William Cohen）之後，時隔二十年美國新任防長選擇南韓做為首次出訪國家。

馬提斯拜會黃教安時強調，面臨北韓挑釁，美國政府將進一步深化韓美關係。他也轉達川普的訊息，表示高度重視韓美同盟。馬提斯也向金寬鎮重申包括美國延伸威懾力在內的對南韓防衛承諾，並表示川普政府將把北韓核威脅視為最重要的國家安全事務。

南韓總統朴槿惠被暫停職務後，國內左派勢力崛起，多名有意角逐總統的人選均帶有或多或少的反美色彩，美方因而擔心薩德部署計畫生變。目前民調暫居第一的在野「共同民主黨」前黨魁文在寅，對薩德持審慎態度。有「韓版川普」之稱的城南市長李在明則主張撤銷。

馬提斯三日將轉往日本，除拜會首相安倍晉三外，也預定與防衛大臣稻田朋美舉行會談。日本媒體報導，馬提斯將重申釣魚台適用美日安保條約第五條的美方立場。

廣告
  • 南韓民眾二日在首爾政府大樓前，高舉畫有川普肖像的標語牌向來訪的馬提斯示威，要求川普勿強行在南韓部署「薩德」系統，但也有支持川普的基督徒歡迎馬提斯來訪。（美聯社）

    南韓民眾二日在首爾政府大樓前，高舉畫有川普肖像的標語牌向來訪的馬提斯示威，要求川普勿強行在南韓部署「薩德」系統，但也有支持川普的基督徒歡迎馬提斯來訪。（美聯社）

  • 美國新任國防部長馬提斯（左）二日抵達南韓訪問，拜會南韓代理總統黃教安（右）時傳達美國總統川普「高度重視韓美同盟」的訊息。（路透）

    美國新任國防部長馬提斯（左）二日抵達南韓訪問，拜會南韓代理總統黃教安（右）時傳達美國總統川普「高度重視韓美同盟」的訊息。（路透）

  • 南韓也有支持川普的基督徒歡迎馬提斯來訪。（美聯社）

    南韓也有支持川普的基督徒歡迎馬提斯來訪。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 川普 美軍薩德飛彈系統 馬提斯
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：為薩德鋪路 美防長先訪韓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.