為薩德鋪路 美防長先訪韓
〔編譯林翠儀／綜合報導〕美國國防部長馬提斯（James Mattis）二日抵達亞洲訪問行程首站南韓，先後拜會南韓代理總統黃教安、青瓦台國家安保室長金寬鎮等人。馬提斯向黃教安表示，面臨北韓核武與飛彈威脅，美國政府將進一步深化韓美關係；韓美兩國重申將按原訂計畫推動駐韓美軍部署戰區高空防禦系統（THAAD，薩德），並就致力發展韓美同盟關係及聯合防衛戰力達成共識。
馬提斯預定三日與南韓國防部長韓民求舉行會談，兩人除將談及北韓核武及飛彈問題外，也將再度確認薩德系統部署，並商討詳細日程。
這是川普新政府高層官員首次出訪海外，在傾向保護主義的川普主政下，美國的亞太政策走向已引起普遍關切。馬提斯上任後選擇南韓和日本做為首次出訪的國家，旨在凸顯川普政府重視亞洲兩盟國的態度。讓南韓感到較為振奮的是，馬提斯「先訪南韓再訪日本」的順序安排。南韓媒體報導，這是繼一九九七年四月柯林頓政府國防部長柯恩（William Cohen）之後，時隔二十年美國新任防長選擇南韓做為首次出訪國家。
馬提斯拜會黃教安時強調，面臨北韓挑釁，美國政府將進一步深化韓美關係。他也轉達川普的訊息，表示高度重視韓美同盟。馬提斯也向金寬鎮重申包括美國延伸威懾力在內的對南韓防衛承諾，並表示川普政府將把北韓核威脅視為最重要的國家安全事務。
南韓總統朴槿惠被暫停職務後，國內左派勢力崛起，多名有意角逐總統的人選均帶有或多或少的反美色彩，美方因而擔心薩德部署計畫生變。目前民調暫居第一的在野「共同民主黨」前黨魁文在寅，對薩德持審慎態度。有「韓版川普」之稱的城南市長李在明則主張撤銷。
馬提斯三日將轉往日本，除拜會首相安倍晉三外，也預定與防衛大臣稻田朋美舉行會談。日本媒體報導，馬提斯將重申釣魚台適用美日安保條約第五條的美方立場。
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