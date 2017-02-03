川普又嘴砲 嗆墨批澳轟前朝
2017-02-03
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普插手外交的奇行再添一樁，他在新任國務卿提勒森已正式宣誓就職後在推特上放砲，痛罵前朝歐巴馬政府同意接納來自澳洲外海拘留中心難民的協議很「蠢」（dumb deal）；媒體還踢爆川普日前與澳洲總理滕博爾通電話時因此談得並不愉快，外傳川普甚至掛了滕博爾電話。
川普一日晚間在推特上寫道：「各位相信嗎？歐巴馬政府同意接納數千名來自澳洲的非法移民。為什麼？我要好好研究這蠢交易。」川普推文中所指的「蠢交易」，是歐巴馬與滕博爾所達成的難民收容協議，美國將接納來自澳洲外海的馬努斯島與諾魯共和國的拘留中心的難民，人數最多一千兩百二十五人，僅限一次。
諷刺的是，就在川普發文前不到兩小時，國務院才在回應華盛頓郵報相關報導的提問時堅稱，該收容難民協議依然有效；美國駐澳洲大使館也說，川普會落實收容難民協議。
前述華郵報導指出，川普對上月二十八日與滕博爾通電話一事表示，那是他當天與其他多名外國元首通電話中最爛的一通，還說收容難民協議是「歷來最爛的交易」，甚至指控澳洲企圖把「下一個波士頓（馬拉松）炸彈客」出口到美國。
華郵報導稱滕博爾在電話中堅持川普政府必須落實前朝的協議，令當時才簽署行政命令宣布暫停收容難民的川普自認受到束縛而光火。報導還說，這通電話要談一小時，但最後二十五分鐘便結束。滕博爾不願評論華郵的報導。
此外，根據美聯社取得的對話內容抄本的一段摘錄，川普上月二十七日與取消訪美的墨國總統潘尼亞．尼托通電話時，曾嗆說要是墨國軍隊不多加把勁控制好，他已準備派美軍去阻止「下面那些壞傢伙」。由於該摘錄無川普語氣與上下文，因此並不清楚川普所指的壞傢伙是誰，也沒有潘尼亞．尼托的反應。墨國外交部則否認報導屬實。
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