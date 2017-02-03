新出爐國務卿 俄國搶著會面

2017-02-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普提名的國務卿人選提勒森（Rex Tillerson）的任命案一日在參議院表決過關，這位石油大亨出身、與俄羅斯總統普廷關係匪淺的政治素人隨即於白宮宣誓就職。俄羅斯稍後表示，已準備好與提勒森接觸，美俄外長最快本月就能會面。

在參院以五十六票對四十三票通過艾克森美孚石油公司（Exxon Mobil）前執行長提勒森為第六十九任國務卿的數小時後，提勒森隨即於白宮宣誓就職，二日一早走馬上任，面對包括敘利亞內戰、擁核武自重的北韓揚言測試洲際彈道飛彈，以及崛起的中國與獨斷俄羅斯的挑戰等各種複雜的全球議題。

不過，甫上任十二天的川普政府在提勒森就任前，便已採取諸多被外交政策專家視為自我傷害的措施，如美國和墨西哥邊界築牆爭議導致墨國總統潘尼亞．尼托取消訪美，以及招致全美甚至全球譴責的限制難民與穆斯林國家公民入境美國的行政命令，美國國務院甚至有九百名官員連署一份「內部異議備忘錄」，抗議川普的穆斯林禁令。換言之，在提勒森尚未正式掌管國務院前，他的兩大工作管理範疇—外國與美國外交使節，已是天怒人怨。

前共和黨總統布希政府的國務院法律顧問貝林格（John Bellinger）說，這會導致提勒森涉足外交界起步維艱，在對外與外國外長、對內與國務院工作人員建立信任上得加緊腳步。另一名不願曝光的國務院官員則說，提勒森一腳踏入的工作環境是上有不快樂又多疑的白宮，下有一群不快樂又多疑的國務院官員，光是這團混亂就夠令人焦頭爛額。

提勒森未上任前，國務院政治任命官員與外交官依規定請辭，川普政府寧願職務懸缺或代理，也無意願留任前朝官員，據傳四名國務次卿與助卿級高官上週被迫離任。

參院針對提勒森任命案的表決結果，大致符合民主、共和兩黨在參院所掌握的席次。共和黨在總共一百席的參院中掌握五十二席。參院確認總統內閣人事的表決只需要過半數贊成便可過關，但相較於稍早五名任命案過關的內閣成員，提勒森只獲得五十六張贊成票不僅是低空飛過，也是六人中最低，推測原因可能在於提勒森缺乏外交經驗，還與普廷交好。