白宮首席策士:美中爭南海 10年內必戰
巴農：中東也有另場戰爭
〔編譯茅毅／綜合報導〕幾個月前，美國總統川普的首席策士巴農（Steve Bannon）在極右派新聞網站「布萊巴特新聞網（Breitbart）」的廣播節目上預測，今後十年內，美國和中國將為南海島礁開戰，且「必將如此」。與此同時，美國還會在中東有另一場「主要」戰爭。
地位攀升 過去言論「舉足輕重」
至少九個月前，這些還只是巴農個人觀點，如今他貴為川普政府中最具權勢的幕僚之一，這些論點就成為白宮首席策士的意見。川普一月廿日就職以來，巴農即躍升為核心人物。川普先指派他參與國家安全會議的「首長會議」，英國「衛報」認為，此舉極不尋常。此外，他在川普近來暫時禁止七國公民入境美國的決策上，同樣扮演舉足輕重角色，甚至否決國土安全部認為綠卡持有人應豁免該禁令的意見。
直言中國與伊斯蘭 兩大威脅
川普團隊的成員大多公開批評中國，而巴農在自己主持的布萊巴特廣播節目裡更是露骨，他直指美國的兩大威脅就是中國與伊斯蘭。二○一六年三月，他在節目上聲稱，「五到十年內，我們將會在南海開戰」，「此事無庸置疑，（中國）他們正在佔領、奪取其沙洲，打造基本上常備的航空母艦，並在其上部署飛彈，他們到美國這裡來、在我們面前（耀武揚威）—你明白面子有多重要—還稱它（指南海）是其自古以來的領海」。
在新任國務卿提勒森表示，美國將不讓中國靠近其在南海構築的七個人工島後，巴農的觀點與他身處川普核心集團的地位，更增添對美、中未來爆發軍事衝突的憂懼。專家已警告，任何封鎖、阻絕中國靠近其南海人工島之舉，將導致戰爭。
巴農另在去年二月一個廣播節目中稱，「你有一個採取擴張主義的伊斯蘭，還有一個採取擴張主義的中國，對吧？他們是懷有目的、積極的、傲慢自大的，他們行軍出動了，並認為猶太—基督宗教（Judeo-Christian）的西方世界在退卻」。
除軍事衝突外，巴農還屢屢強調其認為全球的基督宗教遭受威脅的觀點。他也曾在廣播節目裡重批中國對基督徒團體的壓迫，指稱中國怕美國，但更怕基督宗教。巴農也預言美軍將在中東從事地面作戰，更將伊斯蘭貼上全球「最激進」宗教的標籤。
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