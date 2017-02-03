| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

漸進脫歐 英白皮書公布12項談判目標

2017-02-03

下院3/7完成脫歐立法程序

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、編譯茅毅／綜合報導〕在英國下議院一日以四九八票比一一四票的壓倒性票數，授權英國首相梅伊啟動「里斯本條約」第五十條的脫歐談判程序後，英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis）二日就向下院提交七十七頁的脫歐白皮書，其重點基本上植基於闡述一月梅伊的倫敦蘭開斯特府（Lancaster House）歷史性演說內涵，亦即「大廢除法案（great repeal bill）」以及英國不用再受歐盟法律束縛。

從白皮書看來，英國將採漸進脫歐法，而非「硬脫歐」。下院預計三月七日快速完成整個脫歐立法程序，顯示英國脫歐已無回頭路。脫歐白皮書以十二個談判目標為主，包括移民管控、拿回英國立法權等。戴維斯對離開歐盟表示，「最好的日子即將到來」。但工黨批評這份白皮書「甚麼也沒講」，且「太晚公布而無法做有意義的審查」。

拿回英立法權、移民管控

脫歐白皮書十二項與歐盟的談判目標包括英國政府將維持「確定性和清晰」；脫歐最終協議將交付國會表決通過；英國拿回本國法律的立法控制權；讓英國更強大；維持與愛爾蘭的無硬性邊界；重新拿回移民管控權；歐盟人民在英國的權利以及英國人民在歐盟的權利；保護勞工權益；與歐洲市場達成自由貿易協定；與全球其他國家達成新的貿易協定；讓英國成為科技和創新的最佳場域；合作打擊犯罪及恐怖主義；保持「順暢有序」的退歐程序。

避免跳崖 另尋關稅協議

英國政府脫歐白皮書提到將盡力達成最自由的金融服務貿易關係，以符合英、歐雙方的利益，避免破壞性的「跳崖式脫歐」分裂或損及金融服務業。提出單獨的關稅法案和移民法案，確定離開歐盟單一市場，另外尋求關稅協議。各種新安排的實施時間將依個別問題的狀況來調整長短。英、歐人民在對方土地上的居留及工作等權利，將透過談判協商決定。

隨著脫歐白皮書的公布和英國央行先前宣布維持利率，英鎊兌美元跌幅擴大達一％。這份白皮書被批評了無新意，與梅伊上月宣布的內容極為相似。而下院一日對梅伊的「快速通關」，也令留歐派選民對英國國會的監督功能大為不滿，有選民批評工黨根本沒盡到其最大在野黨的職責，只是隨著執政的保守黨政策起舞。

廣告
  • 英國政府二日發表政策白皮書，闡明即將到來的脫歐談判計畫，包括重申首相梅伊上月楬櫫的十二大優先議題，英國將與歐盟簽署全面自由貿易協定，但不會爭取無限度的過渡地位。圖為一名示威者一日在英國國會外手持「停止脫歐」的標語牌抗議。（法新社）

    英國政府二日發表政策白皮書，闡明即將到來的脫歐談判計畫，包括重申首相梅伊上月楬櫫的十二大優先議題，英國將與歐盟簽署全面自由貿易協定，但不會爭取無限度的過渡地位。圖為一名示威者一日在英國國會外手持「停止脫歐」的標語牌抗議。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 梅伊 漸進脫歐 脫歐 英國 談判目標 里斯本條約
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：漸進脫歐 英白皮書公布12項談判目標


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.