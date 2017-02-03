漸進脫歐 英白皮書公布12項談判目標

2017-02-03

下院3/7完成脫歐立法程序

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、編譯茅毅／綜合報導〕在英國下議院一日以四九八票比一一四票的壓倒性票數，授權英國首相梅伊啟動「里斯本條約」第五十條的脫歐談判程序後，英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis）二日就向下院提交七十七頁的脫歐白皮書，其重點基本上植基於闡述一月梅伊的倫敦蘭開斯特府（Lancaster House）歷史性演說內涵，亦即「大廢除法案（great repeal bill）」以及英國不用再受歐盟法律束縛。

從白皮書看來，英國將採漸進脫歐法，而非「硬脫歐」。下院預計三月七日快速完成整個脫歐立法程序，顯示英國脫歐已無回頭路。脫歐白皮書以十二個談判目標為主，包括移民管控、拿回英國立法權等。戴維斯對離開歐盟表示，「最好的日子即將到來」。但工黨批評這份白皮書「甚麼也沒講」，且「太晚公布而無法做有意義的審查」。

拿回英立法權、移民管控

脫歐白皮書十二項與歐盟的談判目標包括英國政府將維持「確定性和清晰」；脫歐最終協議將交付國會表決通過；英國拿回本國法律的立法控制權；讓英國更強大；維持與愛爾蘭的無硬性邊界；重新拿回移民管控權；歐盟人民在英國的權利以及英國人民在歐盟的權利；保護勞工權益；與歐洲市場達成自由貿易協定；與全球其他國家達成新的貿易協定；讓英國成為科技和創新的最佳場域；合作打擊犯罪及恐怖主義；保持「順暢有序」的退歐程序。

避免跳崖 另尋關稅協議

英國政府脫歐白皮書提到將盡力達成最自由的金融服務貿易關係，以符合英、歐雙方的利益，避免破壞性的「跳崖式脫歐」分裂或損及金融服務業。提出單獨的關稅法案和移民法案，確定離開歐盟單一市場，另外尋求關稅協議。各種新安排的實施時間將依個別問題的狀況來調整長短。英、歐人民在對方土地上的居留及工作等權利，將透過談判協商決定。

隨著脫歐白皮書的公布和英國央行先前宣布維持利率，英鎊兌美元跌幅擴大達一％。這份白皮書被批評了無新意，與梅伊上月宣布的內容極為相似。而下院一日對梅伊的「快速通關」，也令留歐派選民對英國國會的監督功能大為不滿，有選民批評工黨根本沒盡到其最大在野黨的職責，只是隨著執政的保守黨政策起舞。