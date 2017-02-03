漸進脫歐 英白皮書公布12項談判目標
下院3/7完成脫歐立法程序
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、編譯茅毅／綜合報導〕在英國下議院一日以四九八票比一一四票的壓倒性票數，授權英國首相梅伊啟動「里斯本條約」第五十條的脫歐談判程序後，英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis）二日就向下院提交七十七頁的脫歐白皮書，其重點基本上植基於闡述一月梅伊的倫敦蘭開斯特府（Lancaster House）歷史性演說內涵，亦即「大廢除法案（great repeal bill）」以及英國不用再受歐盟法律束縛。
從白皮書看來，英國將採漸進脫歐法，而非「硬脫歐」。下院預計三月七日快速完成整個脫歐立法程序，顯示英國脫歐已無回頭路。脫歐白皮書以十二個談判目標為主，包括移民管控、拿回英國立法權等。戴維斯對離開歐盟表示，「最好的日子即將到來」。但工黨批評這份白皮書「甚麼也沒講」，且「太晚公布而無法做有意義的審查」。
拿回英立法權、移民管控
脫歐白皮書十二項與歐盟的談判目標包括英國政府將維持「確定性和清晰」；脫歐最終協議將交付國會表決通過；英國拿回本國法律的立法控制權；讓英國更強大；維持與愛爾蘭的無硬性邊界；重新拿回移民管控權；歐盟人民在英國的權利以及英國人民在歐盟的權利；保護勞工權益；與歐洲市場達成自由貿易協定；與全球其他國家達成新的貿易協定；讓英國成為科技和創新的最佳場域；合作打擊犯罪及恐怖主義；保持「順暢有序」的退歐程序。
避免跳崖 另尋關稅協議
英國政府脫歐白皮書提到將盡力達成最自由的金融服務貿易關係，以符合英、歐雙方的利益，避免破壞性的「跳崖式脫歐」分裂或損及金融服務業。提出單獨的關稅法案和移民法案，確定離開歐盟單一市場，另外尋求關稅協議。各種新安排的實施時間將依個別問題的狀況來調整長短。英、歐人民在對方土地上的居留及工作等權利，將透過談判協商決定。
隨著脫歐白皮書的公布和英國央行先前宣布維持利率，英鎊兌美元跌幅擴大達一％。這份白皮書被批評了無新意，與梅伊上月宣布的內容極為相似。而下院一日對梅伊的「快速通關」，也令留歐派選民對英國國會的監督功能大為不滿，有選民批評工黨根本沒盡到其最大在野黨的職責，只是隨著執政的保守黨政策起舞。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北聯幫老大 驚傳猝死家中
- 獨家》失憶18年 城市隱形人罹癌盼找回身分
- 社論》抽籤看國運？
- 台灣女網賽》澳網青少男雙奪冠 許育修謝母恩
- 失憶18年 幽靈癌女盼生機
- 鋼鐵股新春紅通通 Q2中鋼盤價估漲千元
- 川普揚言派兵墨西哥緝毒 白宮官員證實
- 宏碁轉型奏效 陳俊聖今年接董座
- 轎車綠燈直行未禮讓 遭消防車撞上仍有錯
- 祭旅行禁令 川普：為了確保宗教自由
- 祈禱會大展毒舌 川普再酸阿諾史瓦辛格
- 反制極端 美擬鎖定激進伊斯蘭
- 玖壹壹豪氣灑錢 10萬刮刮樂全槓
- 法德藥與印度藥廠合作 200萬美元授權金入袋
- 夜店撿屍性侵 美籍教師判刑3年2月
- 機捷初體驗 有人嫌晃動太大、有人讚平穩
- 台灣之「光」！發現化石膠原蛋白 恐龍演化可揭秘
- 傷兵一大串 洪總三聲無奈
- 蘋果財報優於預期 PCB供應鏈強漲
- 臉書Oculus VR涉侵權 判賠5億美元
- 猿隊4朵花 「防護」給力
- 林來瘋5週年 豪換裝遇尼克
- 川普開「貶」 貿易戰狼煙起
- 《謠言終結站》熱敷舒緩頭痛？ 專家：亂敷恐致反效果
- 懼高稅 三星樂金擬赴美設廠
- 等候就業報告 美股幾乎收平盤
- 朵朵小語 非寬恕
- 老布莊開工 放1680台尺鞭炮
- 台鐵發曠職通知書 交部支持循法處理
- 擔憂一例一休 元月消費信心 4年新低
- 費爸東山再起 伍茲借鏡
- 老兵慶百歲 小英、林全送壽匾
- 〈台股青紅燈〉春江水暖 大股東先知
- 大谷退出經典賽? 可能得開刀
- 草莓祭酸甜滋味 開工樂趣多
- 名醫陳怡 接南市衛生局長
- 司改國是會議分組會議20日起跑 分5組討論
- 稱飛彈無違決議 伊朗斥美警告無根據
- 威力彩》頭獎連25摃
- 美股弱勢 歐股跌多漲少
標題：漸進脫歐 英白皮書公布12項談判目標
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email